吃葡萄也要削皮！蘇宗怡曝老公「神級刀工」　一盤晶瑩剔透網看呆

記者陳芊秀／綜合報導

美女主播蘇宗怡近年轉型成為《地球黃金線》主持人，時常在社群平台分享生活日常。她近日透露老公平時除了吃棗子要削皮，連葡萄也堅持要削皮才肯吃，且兒子也深受影響，讓她直呼「我服了」。當她曬出削皮後的一盤葡萄，立即吸引大批網友關注。

▲蘇宗怡從主播轉戰主持人。（圖／翻攝自臉書）

照片中，原本應帶著青綠外皮的葡萄，被削得一顆顆呈現半透明的淡綠色，表面乾淨無瑕，完全不見殘留的紫色或綠色表皮。且儘管經過削皮處理，葡萄果肉的外型依然維持得非常完整，沒有因為受力而凹陷或出水，甚至能隱約看見細緻的削皮紋路，令人忍不住讚嘆神級刀工！

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▲蘇宗怡曬老公削葡萄的成果照。（圖／翻攝自臉書）

網友對這削葡萄皮技術感到佩服，紛紛留言「好厲害葡萄怎麼削的」、「老爺實在太厲害了，賢慧」，還有人以為是剝皮而成。網友笑讚「這皮不好剝耶」、「用什麼削的？這要很小支的削刀嗎」，釣出蘇宗怡回應「為了不吃皮很有耐心欸」、「一般的刨刀。他（指老公）花了半小時削兩串葡萄。說還飛了三顆」。

▲蘇宗怡透露葡萄是老公削的，花了半小時削兩串葡萄。（圖／翻攝自臉書）

留言串也有不少網友心疼營養流失，直呼「可惜了！白藜蘆醇啊～～」、「皮的多酚呀……很珍貴的」、「皮的營養豐富欸」。更有網友幽默表示這是「閃光文」。蘇宗怡無奈笑回：「為何不吃皮呢」，並好奇確認「是好奇有別人也這麼吃嗎」。