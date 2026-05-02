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獨／王俐人最大尺度泡湯照流出　無修圖「露多少不是問題」

記者葉文正／台北報導

藝人王俐人出道29年首度在媒體前曝光泡湯美艷造型，就給了《ETtoday新聞雲》的忠實讀者，在湯泉間優游自在，釋放天然的美感，她也承諾，未來若有機會出寫真集，三點全露不是問題，重要的是如何拍出本身的美感。

▲王俐人泡湯。（圖／記者徐文彬攝）

▲王俐人實地泡湯。（圖／記者徐文彬攝）

王俐人性喜泡湯，對釋放沉重壓力有不小幫助，她認為：「我喜歡去陽明山、烏來等知名湯泉湯屋，多數都是搭公共汽車前往，泡湯可以一邊泡一邊聊天，不管碳酸泉或硫磺泉都喜歡，因為很天然，這次湯屋是朋友介紹的，泡湯可以幫助我們放鬆身心靈，我容易水腫，不定時要泡一下，腳也要泡，促進血液循環。」

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▲▼ 專訪王俐人泡湯專題 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王俐人希望看起來是童顏雪乳。（圖／記者徐文彬攝）

除了台灣的無上好湯外，王俐人也去過國外包括日本很多地方有泡湯，「日本即便室外也有很多不同景觀，派在泉水中可以不怕冷，但過去出國都是工作，很少自己放假出國，保養就是幫助我累積的毒物釋放出來，很重要。泡湯不易老，只是不能泡太久，10分鐘就要出去休息。」

▲▼ 專訪王俐人泡湯專題 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王俐人談到基礎保養 。（圖／記者徐文彬攝）

不少人也好奇她的基礎保養，她也不吝分享：「平常保養我不愛化妝，洗臉保養很重要，回家先用卸妝油，順便按摩，潔顏露洗臉，也會用乳液，冬夏不一樣，冬天比較濃，夏天輕薄一點，脖子也要保養，不然紋路會纏身，最近發現胸部紋路也有了，看到我很難過，胸部紋路每天晚上保養，也要按摩穴道，也會影響到輪廓，之前我姿勢不對，常常做飯前傾，導致胸口萎縮，胸部輪廓都會下垂，這一年努力不少，該保養的都不忽略。」

▲▼ 專訪王俐人泡湯專題 。（圖／記者徐文彬攝）

▲背部也是沒有任何瑕疵。（圖／記者徐文彬攝）

她認為腳底穴道也很重要，怎樣防地心引力是課題，「人都會老，要降低速度，我怕醫美，就會天然保養，使用過膠原蛋白，音波跟電波拉皮，侵入性的醫美我不行，很多人去韓國做醫美，但我會嚇到，我膽小，希望比較天然式保養。」

▲▼ 專訪王俐人泡湯專題 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王俐人泡湯希望放鬆自己 。（圖／記者徐文彬攝）

至於另一半對她身體的評價，王俐人說：「我的運氣很好，不管男友或先生，都給我滿滿正能量，粉絲會拿十幾年前照片，說我的身材跟臉都沒變，但我明明就有變，我以前不用做運動腰也是很細，後來做試管很辛苦，吃藥打排卵針都讓身材走樣，試管沒成功就是該努力的已經努力，命運交給上天。」

▲▼ 專訪王俐人泡湯專題 。（圖／記者徐文彬攝）

▲希望雕塑出更好身材拍寫真。（圖／記者徐文彬攝）

王俐人哀嘆，身材走樣就很難恢復，現在沒有細的腰了，手臂也變粗，有的人是懷孕九個月之後變粗，就肉肉的，所以很敬佩當媽媽所有女性朋友。

▲▼ 專訪王俐人泡湯專題 。（圖／記者徐文彬攝）

▲希望泉水洗去不愉快的往事    。（圖／記者徐文彬攝）

她認為拍寫真要很美，王俐人承諾：「跟粉絲說我要CP值，要給大家滿滿的能量，他們每月要付錢，每天都看，感謝訂閱者，我會給大家看睡前直播，可以看到我更多的私人生活，也會錄一小段給粉絲看，就是我的家人，大家給我很多的情緒價值，要謝謝他們。」

▲▼ 專訪王俐人泡湯專題 。（圖／記者徐文彬攝）

▲年近50依然可以拍出清新美感    。（圖／記者徐文彬攝）

至於尺度，王俐人覺得很多奧斯卡影帝或影后露得很美，「湯唯也露得很美，露不露不是問題，要拍出很美的寫真集，我不會隨便出，我很崇拜全世界最有名的脫衣舞孃Dita Von Teese，其實要脫也要藝術，不會亂拍一把，我會花很多企畫跟練舞還有道具，這個舞孃從小我就知道，比我大幾歲而已，是個傳奇，我覺得脫不脫不是問題，我是藝術家，隨便拍沒有意義。」

▲▼ 專訪王俐人泡湯專題 。（圖／記者徐文彬攝）

▲泡出滿身大汗。（圖／記者徐文彬攝）

至於她去SWAG的清涼演出，她認為：「SWAG老闆做的事情讓我感動到，這個產業讓公司裡有人可以工作，像我沒工作就沒工作，只是SWAG事業體是成人，但是演員們可以有工作，也是在做善事，去之前沒有仔細研究平台就是了。

▲▼ 專訪王俐人泡湯專題 。（圖／記者徐文彬攝）

▲希望當個美艷的阿姨。（圖／記者徐文彬攝）

她也透露，她不是直播主，未來不可能做實戰，「我私密生活還是自己的，再怎麼需要錢，還是不可以做，是我個人的問題，朋友介紹我去日本AV公司還有美國AV公司，但我可以性感的教英文，不用太做作。」

▲▼ 專訪王俐人泡湯專題 。（圖／記者徐文彬攝）

▲能夠維持白皙皮膚，保養絕不能少 。（圖／記者徐文彬攝）

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王俐人泡湯

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