專訪／瀨戶環奈入行「首次解鎖看A片」　天真笑：我想拍刺激危險的

記者吳睿慈／專訪

「千年一遇神乳」瀨戶環奈年僅21歲，她2025年踏入成人業，長相甜美、上圍豐滿，很快就累積高知名度，1年內成為許多人心中的「D槽女神」。她入行前其實並未看過A片，經過1年的淬煉，她笑說：「我現在已經練成是可以看A片的人囉！」最近一次教學相長是看渡部穗乃的作品，「以這次來台舉例，如果是第一次一起工作的夥伴，我會先去看她的作品」，藉此拉近距離。

▲瀨戶環奈入行前沒看過A片，入行後才解鎖，會看同行的作品。（圖／記者李毓康攝）



瀨戶環奈即將在7月出席TRE台北國際紅人展，入行才1年的時間，但她人氣累積迅速，本屆強勢升級為「白金卡」女神，雖已經是前輩，但她謙虛：「我期許自己不管在任何時候，都可以用一樣的心態跟角度與大家相處。」同業之間互相幫忙、談心，她也盼望自己不忘初衷，讓整個環境變得更好。

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▲瀨戶環奈來台前有看渡部穗乃的作品。（圖／記者黃克翔攝）



入行後最大的改變，瀨戶環奈天真笑喊「我現在是可以看A片的人了」，入行前其實沒看過謎片，但現在抱著學習的心態，若工作上有遇到第一次見面的人，她就會透過A片先做功課。至於第一次觀看心得如何？她坦言有種打開新世界的感覺，「原來語言可以這樣表達、姿勢可以這樣擺、眼神可以這樣送，偷偷地在我的作品中把別人的武器學起來！」

▲瀨戶環奈很享受於拍片工作，未來還想挑戰刺激、危險的作品。（圖／記者李毓康攝）



至今仍享受於拍片工作，瀨戶環奈露出燦爛笑容解釋，「因為對拍攝現場工作人員越來越熟悉，認識的人也越來越多，所以開心的成分也隨著更多一些。」入行以來最累的反而是某次來台的工作，她對於語言天份較不佳，再加上要講中文，「需要很其中精神專注才能好好呈現出來。」

▲瀨戶環奈不排斥與台灣男優合作。（圖／記者李毓康攝）



拍片題材目前以甜美氛圍為主，瀨戶環奈也列出新目標，想挑戰M取向的作品，「最近有嘗試一些對我比較強硬的要求，或是被襲擊，以及可能帶有一點危險氛圍、一點點刺激感的作品。」是否有機會跟台灣男優合作？她謙虛表示，自己還是新人，在日本合作的經驗也不多，「但我還是會好奇國外男優跟日本男優的差異，是會抱著好奇心的。」TRE台北國際紅人展預計在7月3日到5日於台北南港舉辦，門票5月3日中午12點上JKFACE準時搶票。