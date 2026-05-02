ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

阿Sa新婚「阿嬌砸百萬送鑽石之王」
死不認錯星座Top3公開！
專訪／許茹芸勸敗天心首爾買房！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

南非生來台6個月飆唱台語歌　許常德一句話全場壓力爆棚

記者葉文正／台北報導

三立台灣台長壽節目《超級紅人榜》深耕台語文化近16年，持續透過各種企劃單元推廣台語歌，從「小小歌王擂台賽」、「新住民擂台賽」到「阿兜仔擂台賽」，不斷打破族群界線。去年迎來15週年，製作單位更大動作啟動全新企劃「超紅新聲代」校園歌唱大賽，首度大規模走入校園，鎖定年輕世代，盼掀起台語歌新風潮。

▲《超級紅人榜》許常德與南非生。（圖／三立提供）

▲《超級紅人榜》南非生(右)歌聲不錯。（圖／三立提供）

本次校園巡迴預計前進六所大學，首站來到銘傳大學開跑，接下來也將陸續前往台南應用科技大學、靜宜大學、逢甲大學及崇右影藝科技大學，吸引大批學生踴躍報名。首場海選就有近30位同學參賽，其中不乏國際學生，舞台瞬間變成「國際台語歌交流現場」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《超級紅人榜》許常德與南非生。（圖／三立提供）

▲許常德一句話讓選手壓力爆棚。（圖／三立提供）

最吸睛的是一位來台僅6個月的南非學生，原本打算演唱國語歌〈大海〉，卻臨時更換歌單，挑戰台語經典〈媽媽請妳也保重〉，讓全場驚艷。製作人笑虧「口袋裡是不是隨時準備台語歌單」，他也無奈回應「沒辦法，已經報名了！」更在老師臨時加碼下再唱一首，標準唱腔與情感詮釋獲得一致好評。原來他從小在南非就接觸中文，這次選歌更是因為想念家人，感動不少人，也直言未來若有機會登上節目，願意繼續挑戰更多台語歌。

比賽現場氣氛緊張又熱鬧，固定評審許常德一開口就讓全場繃緊神經。他提醒同學，「站上台是唯一會被留下來的表現機會，千萬不要隨便唱。」一句話讓不少參賽者壓力瞬間拉滿。面對緊張的女同學，他還幽默表示：「不緊張代表太油！」引發現場笑聲不斷。此外，評審團也臨時出題要求清唱，考驗臨場反應，讓參賽者直呼刺激。甚至有不少學生特地從桃園校區趕來參賽，誠意十足。許多原本不常接觸台語歌的年輕人，為了比賽苦練多時，展現滿滿熱情。

許常德也觀察到，這一代年輕人更敢做自己，「每個人站上台都有自己的樣子。」他更回憶28年前回母校世新大學當評審的經驗，當時不少被看好奪冠的選手最後卻落敗，讓人跌破眼鏡，也再次印證舞台上的變數與魅力。《超級紅人榜》這回走入校園，不僅讓台語歌貼近年輕世代，也成功打造跨文化交流的新舞台，從南非、印尼到台灣本地學生齊聚一堂，用音樂說出台語的全新可能，也為節目注入新一波青春能量。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

超級紅人榜

推薦閱讀

專訪／天心自爆小學超孤僻！不知跟舒淇是同學　笑喊：謝謝她還願意認我

專訪／天心自爆小學超孤僻！不知跟舒淇是同學　笑喊：謝謝她還願意認我

17小時前

Lulu「中空度蜜月」！地點爆驚人巧合 抵達第一天就超拚：傻眼了

Lulu「中空度蜜月」！地點爆驚人巧合 抵達第一天就超拚：傻眼了

3小時前

獨家／帶爸媽搭商務艙挨酸炫富！許志豪全說了　喊話翁鈺鈞：好自為之

獨家／帶爸媽搭商務艙挨酸炫富！許志豪全說了　喊話翁鈺鈞：好自為之

15小時前

台灣8+9與美國流氓差在哪？孫安佐秒答「智商啊」消失半年社群發片

台灣8+9與美國流氓差在哪？孫安佐秒答「智商啊」消失半年社群發片

7小時前

打算生小孩前「都該看林逸欣成長片」！女主播感慨：能辦到林爸1/5再生

打算生小孩前「都該看林逸欣成長片」！女主播感慨：能辦到林爸1/5再生

4小時前

手指數量不對、嘴唇變牙齒！韓AI修復《悲情城市》大崩壞　遭禁上映

手指數量不對、嘴唇變牙齒！韓AI修復《悲情城市》大崩壞　遭禁上映

13小時前

呂文婉遭友當眾調侃顴骨　揭背後藏「亡父念想」：熟不代表可沒分寸

呂文婉遭友當眾調侃顴骨　揭背後藏「亡父念想」：熟不代表可沒分寸

14小時前

「校花級女星」五十嵐淳子病逝！演員夫悲痛發聲：無法接受失去她

「校花級女星」五十嵐淳子病逝！演員夫悲痛發聲：無法接受失去她

4小時前

獨／王俐人最大尺度泡湯照流出　無修圖「露多少不是問題」

獨／王俐人最大尺度泡湯照流出　無修圖「露多少不是問題」

1小時前

遭前輩強迫量乳頭！TXT秀彬尷尬喊：好羞恥　性騷擾畫面惹火粉絲

遭前輩強迫量乳頭！TXT秀彬尷尬喊：好羞恥　性騷擾畫面惹火粉絲

3小時前

阿Sa新婚「阿嬌砸百萬送鑽石之王」　見證25年情誼：密不可分的家人

阿Sa新婚「阿嬌砸百萬送鑽石之王」　見證25年情誼：密不可分的家人

15小時前

「民歌一代宗師」韓正皓逝世！民歌風潮推手…晚年罹阿茲海默症

「民歌一代宗師」韓正皓逝世！民歌風潮推手…晚年罹阿茲海默症

2小時前

熱門影音

林逸欣醫生爸癌逝　影片超催淚：下輩子再當你女兒

林逸欣醫生爸癌逝　影片超催淚：下輩子再當你女兒
王俐人SWAG「開腿按摩」　左胸疑露點：大家看得到嗎？

王俐人SWAG「開腿按摩」　左胸疑露點：大家看得到嗎？
王俐人SWAG直播「開腿做瑜珈」　羞喊：我最喜歡的姿勢

王俐人SWAG直播「開腿做瑜珈」　羞喊：我最喜歡的姿勢
巴鈺喪父後首露面　爸罹罕癌病逝「本想捐遺體」

巴鈺喪父後首露面　爸罹罕癌病逝「本想捐遺體」
林逸欣爸爸「突病倒暴瘦」 母爆哭告白：要一直陪我！

林逸欣爸爸「突病倒暴瘦」 母爆哭告白：要一直陪我！
舒華黑色深V現身台北101　美到粉絲激動吼：太漂亮了！

舒華黑色深V現身台北101　美到粉絲激動吼：太漂亮了！
王俐人怒罵酸民「愛看又愛酸」　談「背債千萬」嘆：別當濫好人

王俐人怒罵酸民「愛看又愛酸」　談「背債千萬」嘆：別當濫好人
劉品言每年都被約上《浪姐》　自嘲Sweety是「跳舞最爛女團」

劉品言每年都被約上《浪姐》　自嘲Sweety是「跳舞最爛女團」
伊能靜兒子恩利　喝朋友嘴巴飲料惹爭議

伊能靜兒子恩利　喝朋友嘴巴飲料惹爭議
渡部穗乃對雞排強烈告白　瀨戶環奈演情境劇好可愛

渡部穗乃對雞排強烈告白　瀨戶環奈演情境劇好可愛
王俐人認感情狀態「非單身」　性經驗人數「不到10個」

王俐人認感情狀態「非單身」　性經驗人數「不到10個」
49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪

49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪
學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

《淫后》「暗黑楊謹華」卡利性感泡湯　 自豪體力好：我自己就可以搖

《淫后》「暗黑楊謹華」卡利性感泡湯　 自豪體力好：我自己就可以搖

王仁甫放閃季芹：唱怎樣都好聽　〈存在〉合體小刀「一直在我心裡」

王仁甫放閃季芹：唱怎樣都好聽　〈存在〉合體小刀「一直在我心裡」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

狄鶯護孫安佐：我兒子不是媽寶！　槓酸民「他傷過誰我跪下道歉」

狄鶯護孫安佐：我兒子不是媽寶！　槓酸民「他傷過誰我跪下道歉」

王彩樺一彎腰「火辣34D」蹦出來　胡宇威放閃陳庭妮：她有留咬痕！

王彩樺一彎腰「火辣34D」蹦出來　胡宇威放閃陳庭妮：她有留咬痕！

林葉亭失智父找到了「已成冰冷遺體」　她崩潰與家人互擁爆哭...心痛發聲

林葉亭失智父找到了「已成冰冷遺體」　她崩潰與家人互擁爆哭...心痛發聲

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

看更多

【買菜買太久】媽出國騙狗狗去買菜 牠機場接機激動要飛出推車XD

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

Ozone佳辰戀愛基地大公開！ 林美秀、張再興爆笑反擊

30分鐘前30

陳晨威脫衣「環抱辣妻恩愛照」全被拍！啾啾挺巨肚…四肢還是超細

36分鐘前32

范姜彥豐獲賠100萬！「未收粿王道歉」吐真實心聲　天后闆妹力挺喊包養

40分鐘前0

楊冪燙傷還沒好！現身機場「眼下露紅痕」…13億新劇拍攝進度曝

45分鐘前0

粉紅緣分加持！鈴木愛理唱完台南跨年　6月登台開唱見粉絲

1小時前93

范姜彥豐認配偶欄仍是粿粿！遭控「竊取iPad」現身冷嗆：他們沒招了

1小時前20

獨／AV女優瀨戶環奈瞞家人拍片　認「曾遇性騷擾」：我有為自己奮鬥

1小時前30

才剛喜迎小兒子誕生　五月天怪獸再爆喜訊嗨翻：美夢成真

1小時前20

網「懷孕應該小心翼翼」黃沐妍委婉回26字！巨肚寫真超辣 低胸被看光

1小時前30

吃葡萄也要削皮！蘇宗怡曝老公「神級刀工」　一盤晶瑩剔透網看呆

讀者迴響

熱門新聞

  1. 天心原本不知和舒淇是國小同學
    17小時前266
  2. Lulu「中空度蜜月」！
    3小時前229
  3. 獨／帶爸媽搭商務艙挨酸炫富！許志豪全說了
    15小時前61
  4. 台灣8+9與美國流氓差在哪？　孫安佐秒答「智商啊」
    7小時前3226
  5. 打算生小孩前「都該看林逸欣成長片」
    4小時前1411
  6. 手指數量不對、嘴唇變牙齒！韓AI修復《悲情城市》大崩壞
    13小時前65
  7. 呂文婉遭友當眾調侃顴骨：熟不代表可沒分寸
    14小時前410
  8. 「校花級女星」五十嵐淳子病逝　丈夫悲痛：無法接受失去她
    4小時前5
  9. 王俐人最大尺度泡湯照流出　寫真「露多少不是問題」
    1小時前1611
  10. 遭前輩強迫量乳頭！TXT秀彬尷尬喊：好羞恥　性騷擾畫面惹火粉絲
    3小時前81
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合