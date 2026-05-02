南非生來台6個月飆唱台語歌　許常德一句話全場壓力爆棚

記者葉文正／台北報導

三立台灣台長壽節目《超級紅人榜》深耕台語文化近16年，持續透過各種企劃單元推廣台語歌，從「小小歌王擂台賽」、「新住民擂台賽」到「阿兜仔擂台賽」，不斷打破族群界線。去年迎來15週年，製作單位更大動作啟動全新企劃「超紅新聲代」校園歌唱大賽，首度大規模走入校園，鎖定年輕世代，盼掀起台語歌新風潮。

▲《超級紅人榜》南非生(右)歌聲不錯。（圖／三立提供）

本次校園巡迴預計前進六所大學，首站來到銘傳大學開跑，接下來也將陸續前往台南應用科技大學、靜宜大學、逢甲大學及崇右影藝科技大學，吸引大批學生踴躍報名。首場海選就有近30位同學參賽，其中不乏國際學生，舞台瞬間變成「國際台語歌交流現場」。

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▲許常德一句話讓選手壓力爆棚。（圖／三立提供）

最吸睛的是一位來台僅6個月的南非學生，原本打算演唱國語歌〈大海〉，卻臨時更換歌單，挑戰台語經典〈媽媽請妳也保重〉，讓全場驚艷。製作人笑虧「口袋裡是不是隨時準備台語歌單」，他也無奈回應「沒辦法，已經報名了！」更在老師臨時加碼下再唱一首，標準唱腔與情感詮釋獲得一致好評。原來他從小在南非就接觸中文，這次選歌更是因為想念家人，感動不少人，也直言未來若有機會登上節目，願意繼續挑戰更多台語歌。

比賽現場氣氛緊張又熱鬧，固定評審許常德一開口就讓全場繃緊神經。他提醒同學，「站上台是唯一會被留下來的表現機會，千萬不要隨便唱。」一句話讓不少參賽者壓力瞬間拉滿。面對緊張的女同學，他還幽默表示：「不緊張代表太油！」引發現場笑聲不斷。此外，評審團也臨時出題要求清唱，考驗臨場反應，讓參賽者直呼刺激。甚至有不少學生特地從桃園校區趕來參賽，誠意十足。許多原本不常接觸台語歌的年輕人，為了比賽苦練多時，展現滿滿熱情。

許常德也觀察到，這一代年輕人更敢做自己，「每個人站上台都有自己的樣子。」他更回憶28年前回母校世新大學當評審的經驗，當時不少被看好奪冠的選手最後卻落敗，讓人跌破眼鏡，也再次印證舞台上的變數與魅力。《超級紅人榜》這回走入校園，不僅讓台語歌貼近年輕世代，也成功打造跨文化交流的新舞台，從南非、印尼到台灣本地學生齊聚一堂，用音樂說出台語的全新可能，也為節目注入新一波青春能量。