「民歌一代宗師」韓正皓逝世！民歌風潮推手…晚年罹阿茲海默症

記者陳芊秀／綜合報導

資深音樂人韓正皓已於4月30日辭世，粉絲專頁「韓正皓與鍾少蘭的音樂日記」發文證實消息。他被稱為「民歌一代宗師」，創作無數經典民歌，與鍾少蘭被稱為民歌界的神鵰俠侶，與胡德夫、陳屏、楊弦等人帶動校園民歌風潮，晚年罹患阿茲海默症、大腸癌，妻子陪伴他抗病將近11年，離世消息公開後，網友紛紛湧入留言悼念。

▲民歌一代宗師韓正皓逝世。（圖／翻攝自臉書）

韓正皓與鍾少蘭伉儷情深，兩人擅長吉他彈奏，同台合唱民歌是無數樂迷的經典回憶，民歌時期更是擁有眾多學生的名師。他罹患阿茲海默症後，妻子陪伴抗病，然而病程持續發展，後來在醫師強烈建議下送安養機構照護。



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▲韓正皓、鍾少蘭伉儷情深。（圖／翻攝自臉書）

▲韓正皓、鍾少蘭合體上節目。（圖／翻攝自YouTube）

鍾少蘭不定期透過社群發文回應韓正皓的狀態，去年（2025）12月13日曾PO一張在護理之家探視的合照，感謝文化部的關心和慰問。相隔將近4個月沒有更新夫妻近況，直到5月2日粉專發文告知丈夫已於30日離世。網友紛紛關心留言「鍾老師心苦了，請多保重身體唷！祝願韓老師離苦得樂，一路好走，R.I.P.」、「謝謝老師留下美好的音樂給我們！懷念」、「節哀！請多保重身體」。

▲鍾少蘭透過社群發文回應丈夫韓正皓的狀態。（圖／翻攝自臉書）

▲鍾少蘭去年PO照感謝文化部的慰問。（圖／翻攝自臉書）

