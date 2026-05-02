遭前輩強迫量乳頭！TXT秀彬尷尬喊：好羞恥　性騷擾畫面惹火粉絲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體TOMORROW X TOGETHER（TXT）由HYBE打造，5位成員帥氣又有實力的舞台魅力受到很多粉絲喜愛。近日，秀彬、杋圭登上前輩申東燁網路節目宣傳，節目以喝酒暢談為主題，沒想到，在幾杯黃酒下肚後，申東燁開啟了尺度過大的話題，甚至當場要求測量秀彬的乳頭距離，讓藝人尷尬到表示「好羞恥」，預告片引起粉絲暴怒，留言痛罵「這是性騷擾」。

▲TXT秀彬遭前輩強迫量乳頭。（圖／翻攝自YouTube）



申東燁的網路節目向來尺度大，加上嘉賓們一起喝酒，話題通常會越來越偏，過去雖有不少爭議。沒想到，秀彬、杋圭近日登上該節目，主持人與兩位嘉賓的互動再度被撻伐「開玩笑過火了」。預告片裡，申東燁提起想要測量秀彬的乳頭距離，他開玩笑表示「像我的眼睛一樣聚在一起嗎？」下一秒，他拿起尺現場測量距離，這舉動卻讓秀彬相當尷尬，秀彬的臉漲紅、並害羞地喊著「好羞恥」。

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▲TXT秀彬尷尬到喊出「好羞恥」，這幕現在已被刪除。（圖／翻攝自YouTube）



節目組把這段測量「距離」的互動剪成預告片，卻引起反效果，粉絲在留言區大罵「看起來非常不舒服」、「不要邀請像是TOMORROW X TOGETHER這種偶像上節目，居然讓人家覺得羞恥」、「連秀彬都說出『好羞恥』，這是性騷擾」。

最終預告片秀彬喊著「好羞恥」的片段遭到刪除，他被測量距離的互動也下架，但粉絲護主心切，留言表示「應該整部片都不要播了」、「拒看」。事實上，申東燁的網路節目過去就已經遭到韓國民眾質疑「吹捧喝酒文化」，不過，申東燁在韓地位崇高，加上節目點閱率很高，玄彬、河智苑、宋智孝等人都曾到該節目宣傳過。