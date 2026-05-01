第48屆金穗獎名單出爐！楊謹華、王柏傑現身力挺　動畫《落雺》奪大獎

記者蕭采薇／台北報導

由文化部影視及流行音樂產業局主辦、金馬執委會承辦的「第48屆金穗獎」頒獎典禮於1日盛大登場！現場星光熠熠，邀來楊謹華、楊麗音、王柏傑、蔡凡熙、李雪及劉敬等超強陣容擔任頒獎嘉賓，力挺新銳創作者。文化部次長徐宜君也特別出席頒發「觀眾票選獎」，向所有持續在電影產業努力的夥伴們致上最深感謝。

▲第48屆金穗獎與會嘉賓大合照。（圖／金馬執委會提供）

星光熠熠挺新銳！動畫《落雺》勇奪不分類金穗大獎



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本屆金穗獎競爭極為激烈，共有318部作品報名，最終入圍62部。備受矚目的不分類別「金穗大獎」，最終由動畫片《落雺》殺出重圍奪下！評審盛讚導演莊淯津透過粉彩在石膏板上的刮擦，精準捕捉了鄉間自然的靜謐與變異，影像張力令人低迴。莊淯津獲獎時哽咽表示，動畫創作是一條孤獨的路，很感謝金穗獎的交流平台讓巧思被看見，未來也會帶著這份肯定繼續前行。

▲第48屆金穗獎頒獎嘉賓暨評審嚴藝文。（圖／金馬執委會提供）



安樂死議題引共鳴！《第九十三封信之後》連抱兩大獎

各類別大獎同樣亮眼！「最佳劇情片」由黃芝嘉聯手李雪、林意箴，詩意訴說同性之愛的《Somewhere in Time, 河與石頭》獲得。深入刻畫生死掙扎的《第九十三封信之後》不僅贏得「最佳紀錄片」，更一舉拿下結合實體與線上影展觀眾票選的「觀眾票選獎」，導演期盼藉由沉重的安樂死議題，引發大眾更多思考與討論。

▲第48屆金穗獎頒獎嘉賓王柏傑。（圖／金馬執委會提供）



此外，吳承筠的《工》以突破框架的影像構成奪得「最佳動畫片」；陳飛豪的《男生徒》則以宏觀的酷兒敘事拿下「最佳實驗片」。

▲第48屆金穗獎頒獎嘉賓楊謹華。（圖／金馬執委會提供）

學生組方面同樣大放異彩，臧晟傑犀利直指荒謬亂象的《看現場》獲「最佳學生劇情片」；葉治芳以詩意交織的《屋舍上的葉仔花》包辦「最佳學生紀錄片」與「最佳剪輯」。林奕伶的《我朋友的故事》與陳祖逵的《良夜之歌》則分別奪下最佳學生動畫片與實驗片。另有《爬坡》、《西瓜樂園》等8部優秀作品獲頒「評審團特別獎」。

▲第48屆金穗獎頒獎嘉賓蔡凡熙。（圖／金馬執委會提供）

京劇天后驚喜跨界封后！評審激辯7小時產出夢幻名單

本屆「最佳演員」開出雙蛋黃！驚喜跨界的京劇天后黃宇琳憑藉《百花公主》中層次分明的情感張力順利封后；在《西瓜樂園》中演出節制卻極具渲染力的年輕演員廖敏秀，也同獲該殊榮。其他個人獎項包含：「最佳製片」吳凡、「最佳攝影」吉米、「最佳聲音設計」鄭宜雰，以及「最佳美術」謝亞璇與陳冠廷。

▲第48屆金穗獎最佳演員《百花公主》黃宇琳。（圖／金馬執委會提供）



本屆決審會議由嚴藝文、解孟儒等13位評審長達7小時的激烈討論才得出最終名單，評審們更熱情與入圍劇組交換心得，薪傳意味濃厚。力挺影像創作的訊連科技，今年也首度攜手金穗獎，大手筆贊助大獎得主「創意導演 365」及各類別優勝者「威力導演 365」等專業剪輯軟體。

▲第48屆金穗獎評審團（左起）解孟儒、朱駿騰、洪伯豪、高伊玲、嚴藝文、王君琦、許雅婷、樓一安、陳保英、余聿、吳德淳、黃亞歷。（圖／金馬執委會提供）

錯過影展的觀眾別擔心，第48屆金穗獎得獎作品即日起至5月31日，可於線上影院購買觀賞。所有入圍影片也將在新竹、台中、沙鹿及花蓮等地進行免費實體放映，影迷們千萬別錯過這場影像盛宴！

▲第48屆金穗獎金穗大獎得主動畫片《落雺》導演莊淯津。（圖／金馬執委會提供）