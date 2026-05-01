專訪／天心自認「戀愛腦」視訊開整晚！　韓國尪霸氣護愛：語言不通可以互咬

記者蕭采薇／專訪

天心近期在驚悚新片《祭祀》中飾演重組家庭的媽媽，首度挑戰「沒有作為的媽媽」，面對丈夫惹出的麻煩選擇委曲求全。然而現實生活中，擁有幸福異國婚姻的她，對待感情卻有一套獨門的「保鮮秘訣」。

▲天心擁有幸福異國婚姻，對待感情卻有一套獨門的「保鮮秘訣」。（圖／記者劉耿豪攝）

天心在專訪中笑稱，自己一回到家就會變成「戀愛腦太太」，她認為現代人常把戀愛腦當作貶義詞，但其實談感情本該浪漫一點：「你不覺得有戀愛腦，生活比較有色彩嗎？」

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視訊開整晚陪伴！尪神解語言隔閡：互咬是情趣

談起與韓國老公的甜蜜日常，天心透露兩人即使分隔兩地，一下班也會立刻連線視訊，甚至連睡覺都開著手機陪伴彼此。面對外界常質疑異國婚姻容易因為「聚少離多、語言不通」而產生摩擦，天心老公卻有不同見解。

▲天心在《祭弒》和莊凱勛飾演重組家庭的夫妻。（圖／記者周宸亘攝）

天心透露，曾經想過要用語音翻譯軟體和老公溝通，沒想到對方聽到後，疑惑地問：「我們的溝通有問題嗎？」就算夫妻偶爾吵架，也是「吵情趣」。天心笑說：「語言不通的話，可以互咬啊！」另類的浪漫甜翻眾人。

落地韓國秒切「廢人模式」！大讚尪適應力超強

天心坦言，在台北是幹練的女明星，但只要飛機一降落韓國，她就會立刻開啟「廢人模式」，理直氣壯地跟老公說：「我這個不會、我不知道。」享受被全面照顧的幸福。反觀老公來到台灣，不僅能自己上網查資料、搞定捷運與YouBike，甚至還會反過來帶她搭車，讓她大讚：「我老公適應力超強！」

▲天心笑說，只要飛機一降落韓國，她就會立刻開啟「廢人模式」。（圖／記者劉耿豪攝）