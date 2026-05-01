玉女歌手遭前夫騙走千萬房產！　獨養2女坦言「一度快撐不下去」

▲林佳儀日前在社群坦露心路歷程，透露自己曾在低潮期靠身心科藥物撐住演出，外表看似正常，內心卻一度緊繃到快崩潰。（圖／翻攝自林佳儀臉書）

圖文／CTWANT

50歲「玉女歌手」林佳儀出道31年，曾以〈一個人的我依然會微笑〉等歌曲走紅，清新形象深植人心。不過光鮮外表背後，她近年歷經失婚、負債、獨自扶養兩名女兒，還曾控訴前夫陳建亨騙走娘家千萬房產，人生一度跌入低谷。日前她在社群平台坦露心路歷程，透露自己曾有段時間壓力大到快撐不下去，甚至必須靠身心科藥物，才有辦法完成演出工作。

林佳儀6年前與服飾小開陳建亨離婚，婚後獨自扶養兩名女兒，並重新回到演藝工作。除了婚變與生活壓力，她也曾對外控訴前夫騙走娘家千萬房產，讓她背負沉重財務壓力。除此之外，林佳儀的弟弟多年前因不慎吸入過多乾冰成為植物人，長年照護也成為她心中難以卸下的牽掛。

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回顧這些年走過的低潮，林佳儀坦言，「有幾段時間，我真的覺得自己快撐不下去。」她表示，自己其實並不習慣把人生起伏掛在嘴邊，加上很早就以「玉女歌手」身分被栽培出道，久而久之養成習慣，好的事情可以說，不舒服的感受則自己收著。

但壓力並不會因為不說就消失。林佳儀坦言，有一段時間，她在演出狀態下必須靠身心科藥物，才有辦法把工作完成。外表看起來和過去一樣，但內在其實已經緊繃到快崩潰，身體也逐漸出現各種警訊。

她表示，這些身體反應讓她終於明白，人生低潮不是光靠硬撐就能熬過去。這些年她開始慢慢調整生活節奏，學習用更健康的方式照顧自己，也讓身心逐漸找回平衡。面對這段艱辛歷程，林佳儀感性表示，「能走到這裡，其實很感恩。」近年她除了重返演藝工作，也積極開創副業，努力拚出事業第二春，希望靠自己的力量重新站穩生活。

林佳儀的坦誠分享曝光後，引來許多網友心疼與鼓勵。有人留言表示，「還好現在的妳，已經懂得慢慢把自己照顧回來了」、「藝人就是異於常人，需要很大的抗壓性，還好這一切都走過來了。」林佳儀也回應感嘆，「真的，還好走過來了。」

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