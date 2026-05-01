辦公桌底藏「12顆紅色按鈕」直通警局！　記者揭弊「遭黑道威脅」惹殺機

記者蕭采薇／綜合報導

紀錄片《解毒真相：普丁的獵殺名單》（Antidote），揭露俄羅斯當局如何以下毒手段暗殺政敵與異議人士。從事媒體工作逾30年的《報導者》總編輯方德琳坦言，深度調查報導背後往往伴隨極高風險。她透露，編輯室曾發現語帶恐嚇的紙條，為此不僅加裝監視器，更在辦公桌下裝設了多達12個「紅色按鈕」，一旦遇到危急狀況，按下即可直通警局。

▲紀錄片《解毒真相：普丁的獵殺名單》，揭露調查記者現實風險。（圖／公視提供）

揭發普丁暗殺黑幕！台灣調查記者曝「生死交關」血淚史

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映後論壇以「台灣有調查記者？你的注意力給了誰？」為題，由法律白話文運動社群總監劉珞亦主持，邀請《報導者》總編輯方德琳、《我們的島》導演柯金源及多位公民來賓，揭開台灣調查記者面臨的高風險與血淚困境。

▲《解毒真相：普丁的獵殺名單》主題論壇，以「台灣有調查記者？你的注意力給了誰？」為題。（圖／公視提供）

方德琳回憶，在調查涉及黑道的非法廢棄物產業鏈時曾受過威脅，甚至有同事遭報導當事人提告。談及網路社群的「炎上」現象，她無奈表示：「報導當下我們盡量做到公平對待所有受訪者，但報導一出，後面社群怎麼發展，我們真的無法掌控。」她也警示，近年記者直接受威脅的比例看似減少，但「受訪者」被威脅的頻率卻持續攀升，這種風險轉移更需高度警惕。

▲紀錄片《解毒真相：普丁的獵殺名單》探討台灣調查記者的現況。（圖／公視提供）

受訪者慘被打斷肋骨！資深導演痛揭「4大施壓手段」

長期關注環境與弱勢議題的資深導演柯金源，也有著驚心動魄的採訪經歷。他曾因追蹤違法拖吊場遭暴力攻擊，記錄砂石盜採案時更被黑道直接施壓。然而，最讓他難以釋懷的，是2014年高雄旗山大林里爐碴案，一名受訪者因揭露消息，事後竟遭業者施暴打斷肋骨住院。這讓他痛心反思：「我們的政府在哪裡？公平正義在哪裡？」

▲紀錄片《解毒真相：普丁的獵殺名單》，揭露俄羅斯當局如何以下毒手段暗殺政敵與異議人士。（圖／公視提供）

柯金源點出，調查記者最大的風險在於「心理耗損」。掌握權力者對付記者通常有4部曲：先是賄賂「收買」，接著向高層「關說」，再來用法律「訴訟」消耗，最後便是威脅人身安全的「暴力」。儘管面臨重重危機，深知弱勢投訴無門的他，依然堅守揭露真相的使命感，直言：「還有太多事情沒做完，不能鬆懈。」

▲紀錄片《解毒真相：普丁的獵殺名單》探討調查記者的現況、風險與困境。（圖／公視提供）

節目尾聲，主持人劉珞亦提醒大眾「媒體識讀」的重要性。在AI普及、資訊爆炸的時代，許多農場標題與內文落差極大，台灣更長期面臨認知作戰的威脅。培養獨立思考與辨識資訊的能力，已是每位公民不可忽視的必修課。《公視主題之夜SHOW–解毒真相：普丁的獵殺名單》已於「公視+」影音平台上架，並將於5月1日晚間十點於公視頻道首播。