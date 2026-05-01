五月天豪砸9000萬「帶25隻恐龍開唱」　滿場到處跑...震撼畫面曝

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天昨（4月30日）起在北京鳥巢舉辦12場「5525+2《回到那一天》25週年巡迴演唱會」北京站無限延伸版，和550萬歌迷共創新紀錄，五月天更斥資近9000萬打造侏羅紀世界，巨型恐龍飛天遁地強勢破蛋而出，翼龍、腕龍、棘龍、劍龍、三角龍等25隻恐龍零距離環場，畫面相當震撼。

▲▼五月天近日在北京鳥巢開唱。（圖／相信音樂提供）

五月天一開場帶來〈OAOA〉、〈孫悟空〉、〈入陣曲〉、〈乾杯〉、〈終結孤單〉等歌，全場氣氛瞬間沸騰，五月天一一向歌迷打招呼，由於這次是橫向全面開展的巨型舞台，五月天與歌迷前後距離更近，怪獸跟左右兩邊觀眾問好，哪邊聲音大他就往哪裡彎，冠佑笑問：「你是閃到腰嗎？」笑翻全場。

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阿信表示這是2026年相聚的最後巡迴，第一場就依依不捨好像太早，再次感謝歌迷：「如果不是你們，五月天的夢想不會成真，這座樂園不會存在，別小看你們的力量，外太空望下來是微不足的光點，每個發光光點走上一生走到這的痕跡，五月天不是石頭，不是怪獸，不是瑪莎，不是冠佑，因為少了你們，我們就不是五月天。」

▲▼五月天斥資近9000萬打造侏羅紀世界。（圖／相信音樂提供）

而五月天到每個城市開唱幾乎都會打造「MAYDAYLAND五大球怪主題展區」，巨型飛船、五公仔、與我為5車隊、晚安喵星人展開戶外派對，還有扭蛋機、限定拍貼機、五球怪樂園等。