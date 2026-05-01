Jennie合體WOODZ揭11年交情！　回憶初見面她笑：不記得了

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓人氣歌手WOODZ（曹承衍）在當兵期間，透過歌曲〈Drowning〉逆行音樂排行榜，退伍後迎來事業巔峰期。他近日與女子天團BLACKPINK成員Jennie合體拍片，揭曉兩人長達11年的死黨交情，深厚緣分引發熱烈討論。

▲WOODZ合體Jennie拍片。（圖／翻攝自Instagram／woodz_dnwm、jennierubyjane）

WOODZ日前在個人YouTube頻道公開「與Jennie的刻意約會」影片，邀請女神Jennie驚喜現身。兩人在影片中公開了長達11年的緣分，Jennie表示：「很多人好奇我們為什麼感情這麼好，其實緣分比想像中還要深。」原來他們不僅是同一所國小的校友，後來還進了同間公司當練習生。雖然雙方是認識超久的老朋友，但在鏡頭前合體打招呼竟然是頭一遭，互動中難掩些微尷尬的可愛微笑，展現出真實的朋友默契。

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▲▼Jennie和WOODZ已經認識11年。（圖／翻攝自YouTube／WOODZ）

提到初次相遇，WOODZ透露：「我們在練習生時期的高中校慶上初次見面，當時Jennie作為練習生非常出名，所以我先主動打了招呼。」沒想到，Jennie當場直率笑說：「我不記得了。」WOODZ則補充說，兩人真正變熟是在11年前進YG娛樂後。Jennie對此透露：「WOODZ先主動靠近我，說過『希望能有像你這樣有趣的朋友』。」雙方才累積起革命情感。

▲▼Jennie透露是WOODZ先接近自己，兩人才成為朋友。（圖／翻攝自YouTube／WOODZ）

WOODZ在2014年以男子團體UNIQ的身份出道，後來於2019年參與選秀節目《PRODUCE X 101》，以第五名的成績加入限定團體X1，但因節目爭議解散。後來，他在改名為「WOODZ」，以創作歌手及音樂製作人的身份活動，除了〈Drowning〉以外，更唱紅了戀愛綜藝《換乘戀愛》的主題曲〈SUN OR SUCK〉。