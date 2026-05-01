樂天女孩震撼解禁！ 林穎樂解鎖比基尼「真的好大」

記者葉文正／台北報導

樂天女孩穎樂震撼解禁！首度進軍日本寫真界，挑戰《週刊Young Magazine》拍攝，祭出「粉色比基尼」誘惑，曲線炸裂，堪稱出道以來最大尺度拍攝；這場視覺盛宴也是為「Yanmaga杯」票選做準備，穎樂將與若潼、Mika等10位樂天女孩展開人氣激戰，最終贏家將進行專屬攝影。票選已於官網火熱開跑，5月10日前快集氣投下一票，親手將心儀女神送出國！

▲「樂天女孩」穎樂身材傲人。（圖／樂天桃猿）

談及首次挑戰此類風格拍攝時，樂天女孩穎樂笑說一開始並不如想像中順利，「其實一開始其實沒有到很順（笑）。」她透露，由於過去較少嘗試類似拍攝，「一開始多少有點害羞，動作會有點僵，也不太知道怎麼擺姿勢。」不過在專業攝影團隊的引導與鼓勵下，她逐漸進入狀況，情緒也更加自然，拍攝節奏愈發流暢，最終呈現出的作品更讓人驚艷。

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▲穎樂目測有D罩杯。（圖／樂天桃猿）

對於這次的嘗試，樂天女孩穎樂也給予自己高度肯定，「這次算是一個新的嘗試，雖然不是平常的我，但也是我不同面向的一部分。」面對外界關心的拍攝前準備，她則分享並未進行極端節食，是以健康方式調整狀態，「尤其拍攝前幾天會比較注意不要吃太重口味或太鹹的食物，避免水腫。」

▲穎樂拍寫真。（圖／樂天桃猿）

這組寫真不僅是一次形象突破，更是樂天女孩穎樂與粉絲之間情感連結的延伸。她感性表示，「不只是一次拍攝，而是讓更多人看到我不同樣子的機會，也是一種自我突破。真的很謝謝一直支持我的大家。」透過鏡頭，她用更真實且多元的樣貌，回應一路陪伴的粉絲支持。

▲「樂天女孩」10名成員參與「Yanmaga杯」選拔活動。上排左起高橋佳帆、穎樂、笑笑。（圖／樂天桃猿）

「Yanmaga杯」本次讀者票選活動挑選十位樂天女孩高橋佳帆、穎樂、笑笑、Kira、Mika、廉世彬、若潼、禹菡、彭彭、溫妮參加，其中選出最高票人氣代表，將前往日本進行拍攝並再度登上《週刊Young Magazine》。穎樂也不忘向粉絲喊話，「如果你們喜歡這次的作品，希望可以繼續幫我加油，我會努力帶來更多不一樣的樣子給你們！」活動於4月27日在「ヤンマガCLUB」官網開始投票，投票至5月10日晚間11點59分截止。

林穎樂（Nina）為樂天女孩（Rakuten Girls）成員、現為三棲啦啦隊成員，擁有161公分、45公斤的精緻身材。身為運動員與游泳教練的她，以緊緻結實的「隱乳」好身材聞名，常在社群分享比基尼與運動裝扮，展現纖細腰身與有料上圍。