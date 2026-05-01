《八尺門》男星當導演奪大獎！　金馬新人胡智強「睡片場」頂亂髮化身妹控

記者蕭采薇／台北報導

曾在熱門台劇《八尺門的辯護人》中表現亮眼的年輕演員楊宗樺，這次展現才華「演而優則編導」，推出全新公視學生劇展短片《小房革命》。該片溫馨探討家與夢想，不僅一舉奪下2025高雄電影節國際競賽兒童評審團獎與特別獎，更強勢入圍2026德國慕尼黑兒少影展最終名單，實力備受國際肯定。

▲演員楊宗樺演而優則編導，以自身經歷創作公視學生劇展《小房革命》獲國內外獎項肯定。（圖／公視提供）

《八尺門》男星演而優則導！親出借五股老家「塞到最滿」

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《小房革命》故事描述10歲女孩「小房」渴望有個整潔美滿的家，為了讓忙碌的父母能一起在餐桌吃頓飯，她發起了一場「小房革命」，卻在媽媽生日當天意外引爆家庭大戰。今年初剛取得北藝大電影碩士的楊宗樺坦言，故事靈感完全取材自個人經歷。

▲公視學生劇展《小房革命》（左起）金馬得主胡智強、陳婉婷、連澄、葉子彥飾演主角「小房」一家人。（圖／公視提供）



當年他搬回五股老家，看不慣家中雜亂且缺乏共用餐桌，竟在洗澡時激發出創作靈感。為真實呈現劇中「爆滿」的擁擠感並克服預算限制，他大膽說服家人，直接出借五股自宅當主景，劇組美術還四處借道具把家裡「塞到最滿」，甚至連親哥哥的房間也被改造成片中的小孩房。

金馬新人胡智強「睡片場」！頂亂髮下樓拿早餐超居家

曾以《一家子兒咕咕叫》奪下金馬獎最佳新演員的胡智強，這次為力挺好麻吉楊宗樺，特別出演「小房哥哥」一角。為了完美融入角色，胡智強拍攝期間竟然直接睡在片場的雙層床上舖！導演楊宗樺笑稱：「智強跟我們家人太熟了，他連下樓拿早餐都頂著一頭亂髮，真的將居家感發揮到極致！」

▲金馬男演員胡智強飾演「小房哥哥」，劇中與妹妹多場對戲情感豐富且自然。（圖／公視提供）



導演也特別要求兄妹倆一碰面就必須進入角色狀態，透過日常鬥嘴建立兄妹感。劇中一場哥哥從上舖往下丟垃圾給妹妹的戲，畫面中豐富自然的互動細節，全是胡智強與小演員連澄在現場「玩」出來的即興發揮。

8歲童星委屈爆哭逼出導演眼淚！化身「親子台哥哥」祭鐵腕

劇中飾演主角「小房」的連澄實際年齡僅8歲，卻要挑戰演出10歲的女孩。為了保護這位天賦異稟的小演員，楊宗樺化身「親子台大哥哥」，在片場下達鐵腕規定「絕對嚴禁大小聲」，用極高的耐心與鼓勵來引導。

▲《小房革命》小演員連澄飾演主角「小房」，劇中表現讓導演楊宗樺讚嘆不已。（圖／公視提供）

連澄的表現也讓劇組大為驚喜，她特地請姊姊錄下整本劇本，每天睡前反覆聽，將故事「深深吃進去」。劇中一句感嘆台詞「我們家都吃便當」，便是她自然脫口而出的完美直覺。而在拍攝最後一場被掌摑的關鍵戲時，連澄拿著抱枕哭問：「為什麼家裡不能一起吃飯？」真實流露的委屈神情不僅讓鏡頭後的導演跟著爆哭，更讓楊宗樺盛讚：「上剪輯台發現真的撿到寶物！」

▲《小房革命》演員陳婉婷（左）與連澄（中）分飾主角「小房」母女，演出表現讓導演楊宗樺（右）感動落淚。（圖／公視提供）

楊宗樺感性表示，現代雙薪家庭生活忙碌，要一起吃飯很困難。他期盼透過《小房革命》傳達：「沒有誰的家比較有愛，無論是否有整齊的餐桌，每個家庭都有獨一無二表達愛的方式。」2026公視學生劇展將於本週日（3日）晚間10時首播《小房革命》，晚間10時30分則緊接著播出由游安順、范睿修主演的短片《臨時牌》，並將同步上架公視+平台。