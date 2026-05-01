男星是珠寶商「爆遭女模色誘灌酒」險遇仙人跳：差點上社會新聞

記者蔡琛儀／台北報導

珠寶商歌手周靄宏推出新歌〈我在飛之曼谷驚魂夜〉，擅長以觀察新聞時事化為創作靈感的他，坦言這次靈感來自去年燒了大半年的大馬歌手黃明志爭議事件，還找來前反骨男孩成員「瑋哥」出演MV。





▲▼周靄宏推出新歌〈我在飛之曼谷驚魂夜〉。（圖／周靄宏提供）

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在曼谷拍攝MV時，劇組為了呈現「毒霧繚繞」的迷幻感，在50坪大的總統套房內噴灑乾冰，數度觸發火災警報器，驚動飯店工作人員，周靄宏苦笑表示：「雖然只是拍戲，但突然緊繃的氣氛，還真的感覺身處曼谷驚魂夜。」

周靄宏回憶，現實中他也曾發生「驚魂事件」，透露幾年前曾遇到一名女模主動邀約喝酒，舉止異常熱情，甚至假裝跌倒在他身上試圖近距離接觸，他憑著經商多年的直覺感到不妙，懷疑對方有可能要仙人跳，他心有餘悸表示：「如果當時意志不堅，可能就變成社會新聞主角，這也讓我深刻體會，在五光十色的誘惑下，保護自己的重要性。」

▲周靄宏新歌MV找來瑋哥（右）出演。（圖／周靄宏提供）

談及近況，身為珠寶商歌手的周靄宏近期成「空中飛人」，除了飛往各地洽談經營珠寶生意外，並趁機找尋創作靈感寫歌，沒想到先前一次在飛往海外的途中竟也釀出驚魂記，他自曝因不清楚攜帶現金規定，結果慘遭海關沒收50萬，讓他痛直呼「這筆創作費也太貴了！」只能自我安慰，就當作是為新歌買了一次最真實的「驚魂」體驗。