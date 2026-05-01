林逸欣發文淚謝各界關心「不用擔心我」　承諾：要把爸爸的愛活下

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人林逸欣的爸爸、台南知名神經內科醫師林春銘，在上個月18日癌逝，享壽73歲。而林逸欣和家人尊重爸爸生前意願，並未公布病情，直到告別式結束才證實。林逸欣1日也特別發文感謝各界關心，並表示「不用太擔心我」，強調自己會堅強。

▲林逸欣的父親於上月過世。（圖／翻攝自Facebook／林逸欣 Shara）

林逸欣在貼文中提到，自己分享陪伴父親的影片後，收到許多溫暖訊息，看到大家記得爸爸的好，讓她非常感動。留言中，有人提到找父親看診的點滴，或懷念父親的笑容與善良，甚至有粉絲因得知噩耗哭到頭痛，讓林逸欣直呼心疼，「看到這些，我真的非常感動。謝謝你們這樣記得爸爸，也謝謝你們願意把他的好放在心裡。對我們家人來說，這是一份很珍貴的安慰。」

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▲林逸欣發文感謝各界關心。（圖／翻攝自Facebook／林逸欣 Shara）

林逸欣也請大家不用太擔心她，因為她深知爸爸一生盡心盡力，將她養育成一個無憂無慮、快樂又勇敢的女孩，「爸爸一定不希望自己的離開，變成我餘生悲傷的理由。」她也感性承諾：「我會好好的。不是因為不想念，而是因為太想念了。」決定要把爸爸給予的愛與包容，好好地活成生命的一部分，帶著微笑繼續在人生裡遇見美好的事。

林逸欣表示自己會堅強地繼續前進，希望再與父親重逢時，能像小時候放學爸爸來接她一樣，再跟父親好好分享這一路上的所有故事，「願我們深愛與深愛我們的人，都能在各自的旅程裡，被愛守護，被思念溫柔以待。」

林逸欣社群全文：

昨天分享了爸爸遠行的影片之後，

收到好多好多溫暖的留言與訊息，

雖然沒辦法一一回覆，

但想誠摯地跟大家說一聲謝謝。

謝謝你們用文字、用回憶、用祝福，

溫柔地陪伴著我們。

我想，你們一定都是爸爸派來安慰我的天使吧

看著這些留言，

很感謝這麼多人記得爸爸的好

有人想起曾經來找爸爸看診的點點滴滴；

有人懷念他的笑容與善良；

也有人說，因為得知爸爸離開的消息而悲傷至極，

甚至哭到頭痛（真的太令人心疼了）

看到這些，我真的非常感動。

謝謝你們這樣記得爸爸，

也謝謝你們願意把他的好放在心裡。

對我們家人來說，這是一份很珍貴的安慰。

想在這裡跟大家說，

請不要太過悲傷，也不用太擔心我

因為我很明白，

爸爸這一生用盡所有心力，

好不容易將我養育成一個無憂無慮、

快樂又勇敢的小女孩，

爸爸一定不希望自己的離開，

變成我餘生悲傷的理由。

所以 我會好好的。

不是因為不想念，而是因為太想念了。

所以更要把爸爸給我的愛與包容，

好好地 活成生命的一部分。

我會繼續前進、繼續微笑，

繼續在人生裡遇見美好的事。

等到下次重逢的時候，

就像小時候放學 爸爸來接我那樣，

再跟他好好分享這一路上的所有故事：）

願我們深愛與深愛我們的人，

都能在各自的旅程裡，

被愛守護，

被思念溫柔以待。