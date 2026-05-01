付費影片出錯！整理金秀賢、金賽綸始末　YTR台灣妞道歉：出現疏失

記者吳睿慈／綜合報導

台灣人氣韓系YouTuber台灣妞與好友喜娜合作的頻道「High a day」累積61萬人追蹤，頻道主題經常整理社會案件等，受到很多觀眾喜愛。但近日，兩人整理了金秀賢、金賽綸的爭議始末，卻遭到金秀賢粉絲發現資料有誤，其中一段音檔並未出現金秀賢的聲音，卻遭到移花接木，對此，台灣妞致歉「資訊整理確實不夠嚴謹」，坦言腳本出現疏失，並把會員付費的影片設為公開，緊急消火。

▲▼頻道「High a day」資料誤稱錄音檔有金秀賢的聲音，但其實音檔是金賽綸與爆料者的對話內容。（圖／翻攝自High A Day YouTube）



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頻道「High a day」整理了金秀賢、金賽綸的爭議始末，該影片詳細列出時間軸，以及爭議部分，怎料，接近尾聲提及「錄音檔」部分，但其實橫豎研究所所公布的錄音檔是金賽綸與爆料者的通話內容，卻遭到誤解是金秀賢的聲音，引起粉絲不滿「查證不實」、「完全不是中立的立場」、「只發會員限定影片是怕被告嗎」。

▲關於橫豎研究所放出來的「金賽綸錄音檔」，國科所後來的結果是無法判定真偽。（圖／翻攝自KNN News YouTube）



對此，台灣妞方面致歉「我們因為引述了關於『國科所辨認』的相關資訊，而在腳本表述上出現了疏失，誤稱該檔案包含金秀賢的聲音，這部分的資訊整理確實不夠嚴謹，非常抱歉」，並立刻把會員限定影片轉為公開。

▲橫豎研究所曾放出一段錄音檔，內容是金賽綸與爆料者A承認自己與金秀賢的關係，並表示兩人發生關係時，她仍未成年；這段音檔裡沒有出現金秀賢的聲音，而金秀賢方面駁斥「此錄音檔為AI造假」。（圖／翻攝自STARNEWS YouTube）



「High a day」正面面對疏失，並及時道歉，也讓粉絲為兩人加油打氣，YouTube下方留言表示「影片立場很中立啊，沒有覺得有什麼問題」、「重新看完一次影片，即便影片有疏漏，但你們介紹案件時立場真的已經足夠中立，辛苦了」、「不是兩方的粉絲，很認真看了兩遍影片，覺得立場很中立啊！置頂也說明清楚腳本內容的錯誤了，不需要下架啊」，網路上抱持正反兩方意見。