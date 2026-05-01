林逸欣送別爸爸太催淚「逼哭500萬人」再發聲：把他的愛活成生命一部分

記者蔡琛儀／綜合報導

林逸欣昨悲痛證實父親、台南知名神經內科醫師林春銘於上個月18日因攝護腺癌離世，享壽73歲。父親早在2021年確診攝護腺癌末，為不讓外界過度關心，家人隱瞞消息長達5年，直到告別式結束才曝光，她剪給父親的催淚影片在臉書、IG總計超過500多萬觀看，今她再次發聲，感謝眾多網友的溫暖：「你們一定都是爸爸派來安慰我的天使。」

▲▼林逸欣和全家人有愛又溫暖的互動感動全台。（圖／翻攝林逸欣IG）

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林逸欣在文中感性寫道，看到許多人留言懷念爸爸的笑容與善良，甚至有人哭到頭痛，讓她深受感動，「謝謝你們這樣記得爸爸，也謝謝你們願意把他的好放在心裡，對我們家人來說，這是一份很珍貴的安慰。」

她也叮嚀粉絲不要太過悲傷，也不要太擔心她，「爸爸這一生用盡所有心力，好不容易將我養育成一個無憂無慮、快樂又勇敢的小女孩，爸爸一定不希望自己的離開，變成我餘生悲傷的理由，所以我會好好的，不是因為不想念，而是因為太想念了，所以更要把爸爸給我的愛與包容，好好地活成生命的一部分。」

林逸欣在發文結尾寫下她對未來的承諾：「我會繼續前進、繼續微笑，繼續在人生裡遇見美好的事，等到下次重逢的時候，就像小時候放學爸爸來接我那樣，再跟他好好分享這一路上的所有故事。」字裡行間盡是對父親深深的思念與愛，也讓無數網友看了再度潸然淚下。