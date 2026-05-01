五一連假追短劇！《八零辣妻》爆紅卻隱榜…5部穿越、先婚後愛好嗑

記者陳芊秀／綜合報導

五一連假準備出門？還是想在家追劇？大陸短劇近年成為觀眾心頭愛，由於每集時長短、總集數不多，一天內就可追完整部劇，即使出門在外，搭乘大眾交通工具時也能成為消磨時間最佳選擇。而近期話題短劇不少，《ETtoday星光雲》整理5部熱門短劇，其中一部爆紅卻相當低調。

這個宮女不太冷靜／清宮穿書喜劇

▲《這個宮女不太冷靜》描述女中醫穿書進宮鬥小說的故事。（圖／翻攝自微博）

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《這個宮女不太冷靜》是橫式短劇，平均15分鐘一集，全劇共25集。該劇描述現代女中醫「沈招娣」意外穿到清朝宮鬥小說裡，變成砲灰宮女「夜錦」，因為讀過小說已經知道劇情流程，像「先知」般成為宮鬥好手，還發現高冷的十四阿哥跟自己的偶像長得一模一樣，從此在穿書世界展開冒險。女主角是安悦溪。

有港回信／前世輪迴先婚後愛

▲《有港回信》描述豪門契約婚姻的先婚後愛，還有前世緣分。（圖／翻攝自微博）

《有港回信》是橫式短劇，由胡連馨、趙華為領銜主演。故事描述豪門契約婚姻，許家養女「晚信」嫁給豪門沈家「沈顧」。而兩人酷似民國時期的一對救國情侶「林書意」與「沈故」，逐步揭開男女主角的緣分，故事結合先婚後愛以及前世今生的元素，男女主角更是高顏值組合。該劇共28集，目前正在熱播中。

八零辣妻揣著四寶撩夫／穿書年代劇

▲《八零辣妻揣著四寶撩夫》描述女主角穿書變懷四胞胎的砲灰女配角，為求生跟定高冷老公。（圖／翻攝自微博）

《八零辣妻揣著四寶撩夫》屬於微短劇（直式短劇），單集不到3分鐘，全劇共73集，由李夢然、劉盈主演。《八零辣妻》是4月真人短劇的大黑馬，故事描述現代女主角穿書成為炮灰女配角，原本結局是難產而死，為了改寫命運，挺著懷四胞胎的孕肚，堅持跟隨高冷禁慾的營長老公，展開「撩夫求生」模式。故事集結下藥梗、懷四胞胎、先婚後愛細水長流、又是80年代懷舊體材，一舉打中短劇觀眾的心，平台熱度值破億，也隨即敲定要製作續集。據陸網分析，該劇在下沉市場（指大陸三線城市觀眾群）特別受歡迎，但疑似劇情題材有爭議，即使熱度破億卻消失在排行榜中，即使低調仍是近期最高人氣的短劇。

▲《八零辣妻揣著四寶撩夫》熱度破億，排行榜卻上不了。（圖／翻攝自微博）

天亮了你就回來了／跨越時空的愛情

▲《天亮了你就回來了》是跨時空虐戀。（圖／翻攝自微博）

《天亮了你就回來了》由王凱沐、岳雨婷主演，描述顧池與江倩兮跨越時空的愛情故事，短劇男神女神首度搭擋合作，並選在5月1日上線，格外受到矚目。短劇一向是爽劇開大，《天亮了》則是少有的虐戀題材，結局也掀起觀眾解讀。

敗犬與天鵝頸／校園愛情

▲《敗犬與天鵝頸》描述男女主角經歷分離重逢的愛情。（圖／翻攝自微博）

張翅與至春禾合作《暗戀是顆星星糖》、《糟糕和閨蜜一起穿書把反派玩壞了》等多部短劇，兩人CP感大圈一票粉絲，雙雙成為短劇界的人氣演員。兩人最新合作的微短劇《敗犬與天鵝頸》將於5月3日上線，故事描述失聰少年「沈晝」與家道中落的「池穗」在低谷時相遇，歷經分離重逢的愛情故事。