孟美岐也被簽10年賣身契「自願冷凍2年」！　拒接所有代言活動換自由身

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星孟美岐2016年就以韓團宇宙少女出道，隔2年才回國參加選秀節目《創造101》並選入火箭少女101，2026年2月正式與樂華娛樂結束長達10年的合約，並以低調的方式完成解約，據悉，她為了避免被「自動續約」，甘願被冷凍2年，放棄公司提供的所有資源。

孟美岐寧可被冷凍2年！為躲樂華「自動續約」陷阱拒接所有代言



孟美岐2016年與樂華簽訂為期10年的合約，原定於2026年到期，但合約中附帶的條款規定，若藝人在合約期內接受公司提供的任何資源，將自動觸發續約1年的機制，為了避免陷入無限續約的困境，孟美岐自2024年起拒絕所有來自公司的工作邀約，包括已定的代言活動和綜藝節目，最終甘願零曝光2年，等待合約到期恢復自由身。

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▲孟美岐淪小三。（圖／翻攝自微博）



在選擇規避合約條款的同時，孟美岐也付出了不小的代價，從2024年起幾乎完全退出公眾視野，沒有參與任何公開活動，不僅削弱了她的市場曝光度，也讓她逐漸從頂流女團C位的巔峰期中淡出，商業價值大幅下滑。在經歷2年的沉寂後，孟美岐4月以嶄新形象復出，並宣布舉辦「夏日岐遇音樂會」巡演，計劃年內推出全新原創EP，並成立個人工作室。

樂華娛樂「自動續約」被轟賣身契 吳宣儀也是受害者



樂華娛樂的「自動續約」條款被業界質疑違反《民法典》的自願公平原則，甚至被批評為「變相捆綁藝人」，孟美岐選擇在合約到期前一年正式發函表達不續約意願，但有部分輿論認為，孟美岐的資源減少與2021年的小三風波有關，樂華娛樂曾對外解釋，資源減少是受市場風險影響，但未否認合約條款的存在。

▲吳宣儀、孟美岐。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_吳宣儀）

事實上，不只孟美岐，吳宣儀也是受害者，日前指控樂華娛樂10年間未曾提供演藝及代言合約的完整文件資料，導致她無法確認工作內容及分成標準，報酬發放完全由公司單方面決定，據知情人士透露，不只她受害，樂華旗下包括王一博在內的多位藝人均未能查閱自身合同，引發業界質疑。