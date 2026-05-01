瑋哥退出反骨6年...男星爆他拮据現況　打包剩菜「連洗面乳都要分」

記者蔡琛儀／台北報導

珠寶商歌手周靄宏推出新歌〈我在飛之曼谷驚魂夜〉，擅長以觀察新聞時事化為創作靈感的他，坦言這次靈感來自去年燒了大半年的大馬歌手黃明志爭議事件，還找來已退出反骨男孩6年，近年多半客串出演戲劇、短片的「瑋哥」出演MV，透過這次合作，周靄宏更發文爆料，瑋哥私底下很拮据。

▲▼瑋哥主動提議要出演周靄宏〈我在飛之曼谷驚魂夜〉MV。（圖／周靄宏提供）

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周靄宏發文表示：「很難想像原本是台灣最紅的網紅團體…我連洗面乳都要擠來分他..衛生紙跟水都不願意買、跑去櫃檯要...難吃的餐廳剩菜被他打包他說熬夜剪片能吃。」透露最後除了原本合約酬勞，又額外再給瑋哥5000元小紅包，顯見瑋哥平常私下相當節省的一面。

周靄宏直言，自己其實想探討是發生在世界各地的真實縮影，「不管是藥物濫用的年輕化，還是貧富差距帶來的娛樂亂象，很多事發生當下很震撼，但其實很快就會被淡忘，有錢人的揮霍與窮人的生存掙扎，會帶來不同選擇與強烈的對比。」歌詞中直白寫道：「富商名流誰又玩到出事」、「燈紅酒綠玩命遊戲小心被送進墓碑」，不僅是對當代社會的觀察，也是對年輕聽眾的一種警示。

談及MV拍攝過程，周靄宏呼應歌名，一半以上畫面都在泰國曼谷取景拍攝，瑋哥在MV中扮演醫生，成為MV中關鍵的劇情推動者，其中一幕致敬周星馳的經典電影《百變星君》，為了救回因藥物陷入昏迷的女主角，瑋哥冷靜用口紅在胸口定位，男主角則一針刺下，女主角瞬間彈起後復活重生。

▲周靄宏推出新歌〈我在飛之曼谷驚魂夜〉。（圖／周靄宏提供）

瑋哥因為好奇周靄宏這幾年對音樂的執著，沒賺到一毛錢仍持續創作的精神，主動提議合作還給予友情價支持，周靄宏大讚瑋哥非常專業，導演也很喜歡他，笑說：「他好像所有的天份都放在演戲，幾乎所有鏡頭都不用來第二次，都是一次OK，只是比較沒有商業頭腦，自己單飛可能需要厲害的操盤手幫他行銷，他真的是很厲害的演員、表演者。」