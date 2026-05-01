獨家／三立美女主播曾鈴媛驚傳婚變　「前夫違背法律三月離婚」

記者葉文正／台北報導

三立美女主播曾鈴媛結婚八年，與賴治群今天宣布離婚！並在私人臉書官宣，此聲明一出震驚朋友圈，曾鈴媛坦承已經離婚，並表示：「男方做了違背法律的事，現在一切就是以小孩為主，共同扶養。」

▲三立主播曾鈴媛驚傳婚變。（圖／翻攝臉書）

曾鈴媛今天坦承：「兩方因為想法不同，有些家庭的事情，包括婆媳很多問題，理念不同，現在一切以小孩為優先，他現在還是台灣大陸兩地跑。」至於是否與婚外情有關，曾鈴媛透露：「有比這個更嚴重的事情，他發生違背法律的事情，所以提離婚。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲三立主播曾鈴媛聲明離婚。（圖／翻攝臉書）

曾鈴媛聲明表示：

本人與賴治群已依法辦理離婚，婚姻關係業已終止,過往的緣分已畫下句點，自此雙方各自展開不同的人生，彼此之生活、行為與一切事務，均由各自負責，互不相關。

▲曾鈴媛透露前夫違反法律。（圖／翻攝臉書）

這段關係的結束，是基於對彼此未來的尊重與選擇，也因此，懇請外界勿再將前夫之個人生活，與本人連結或加以揣測，以免造成誤解與困擾。如對離婚真實原因好奇，請與我本人求證，勿以訛傳訛。願各自安好平靜前行，感謝大家的理解與體諒。

據了解兩人結婚八年，有兩個小朋友，目前就是共同撫養，假日可以輪流陪伴，曾鈴媛說三月就完成離婚手續，因為對外有聽到不是事實的言論，外面有傳言說，他是被離婚，但事實並非如此，所以希望在朋友圈自清。