神級女優遭婚姻詐騙！「未婚夫捲款叫她去死」　背債百萬身心崩潰下海

記者田暐瑋／綜合報導

日本AV女優笹本優（笹本ゆう）擁有清純外貌，以及I罩杯的傲人身材，在2024年出道，並主打「瞞著未婚夫下海拍片的護士」，2025年宣布引退，之後又以藝名白木聖菜繼續活動，近日她揭露不為人知的過去，坦言「我也不想拍AV啊」，但因為遭遇婚姻詐騙背債，不得不下海進入成人影視產業。

笹本優（白木聖菜）近日透露，當年因遭遇婚姻詐騙，未婚夫在婚禮前夕突然消失，留下高額債務，甚至發訊息叫她「去死」，讓她一度崩潰，被未婚夫拋棄後，不僅身心受創，還背負了高達2000萬日圓（約395萬元台幣）的巨額債務，最終在走投無路下選擇進入成人影視產業，「為了活下去，人總得經歷各種事情。」

▲笹本優遭婚姻詐騙。（圖／翻攝自X）



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據AV達人一劍浣春秋透露，笹本優當年被SOD集團視為超級新星，對於網友質疑她選擇下海是在「找藉口」，她直言：「這不是我夢想的職業，但我希望自己的經歷能成為那些面臨困境之人的力量。」此外，她幽默地表示，雖然遭受酸民攻擊，但粉絲數因此暴增，讓她反而感到「幸運」。

面對外界的批評，笹本優表示已經從過去的傷痛中走出來，經歷了最愛之人的背叛，如今對外界的批評無動於衷，「與其說我心理素質強，不如說我只是對別人失去情感了。」

▲笹本優遭婚姻詐騙。（圖／翻攝自X）