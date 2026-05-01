人氣韓女星老公病倒！送醫動腦手術　病況曝光「仍戴著氧氣罩」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團Brown Eyed Girls的成員Narsha（朴孝珍），個性隨和又愛搞笑，性感又敢言的形象被封為「成人偶像」，她2016年宣布與交往1年半的音樂製作人黃泰京（황태경）結婚，夫妻倆結婚10年感情深厚，怎料，1日卻傳出老公病倒的消息，緊急動開腦手術，所以手術很成功，現在雖戴著氧氣罩不方便通話，但意識清楚。

▲Narsha老公病倒，緊急送醫動腦手術。（圖／翻攝自黃泰京IG）



Narsha的老公黃泰京突然傳出病倒消息，他30日貼出自己動手術的病況照，螢幕顯示「神經外科手術中」，透露自己緊急動了腦部手術，「是從以前開始就有的症狀，但最近變嚴重難以維持一般日常生活了」，手術在29日順利結束，目前正在觀察狀況並恢復中。

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由於動手術事發突然，黃泰京透過文章表示，很抱歉沒能提前做好準備，導致幾個約定失約，盼望友人能諒解，「現在還戴著氧氣罩沒辦法通電話，對於未接來電我也很抱歉，訊息的部分回覆會稍晚，但仍可以確認」。

▲Narsha與黃泰京2016年結婚。（圖／翻攝自Narsha IG）



所幸手術很成功，黃泰京也透露自己預計休息1個月左右，「之後會以健康的狀態，一一與大家聯絡，感謝大家的關心與支持。」只是突然病倒的消息公開後，令粉絲擔心不已，湧入IG留言為他打氣。