林逸欣父告別式遺照曝光！留下「平安必勝」4字溫暖道別　親友看哭

記者田暐瑋／綜合報導

藝人林逸欣的父親、台南知名腦神經外科權威林春銘醫師4月18日因病辭世，享壽73歲，林逸欣分享一段父親告別式的紀錄影片，以爸爸一張充滿溫暖笑容的照片作為遺照，背後寫著「平安必勝」四個字，字跡溫潤有力，成為全場最感人的畫面之一。

和平診所院長顏純左醫師也在社交媒體發文悼念，他提到林春銘醫師以高尚的醫德和高超的醫術，為許多病患帶來希望，並分享告別式當天的照片，現場氣氛莊嚴肅穆，白粉相間的花海環繞著會場，遺照選用林春銘燦爛微笑的照片，令人感受到他生前的溫暖和樂觀，讓在場的親友與來賓無不動容。

▲林逸欣爸爸遺照曝光。（圖／翻攝自和平診所-院長顏純左醫師臉書）



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在告別式上，林逸欣身穿黑色孝服，深情地演奏小提琴，以音樂送別父親最後一程，螢幕上播放了與父親的珍貴回憶片段，從幼時的依偎到長大後的擁抱，畫面飽含溫情，林逸欣去年8月補辦婚禮，婚禮上分享自己從小到大成長的影片，家人之間情感親密，也讓外界對於她從小被「富養」的童年生活感動不已，而她近幾年時常待在台南娘家，甚至和老公分隔兩地，原來都是為了能夠好好陪伴癌末的父親。

林逸欣發文表示：「或許對大家而言，這場道別來得有些倉促；但對我們家來說，其實這是一段歷時五年的抗癌旅程。」不捨向爸爸告白：「我相信，爸爸並不是真的離開了。他只是去了另一個國度旅行——帶著我 20 年前畫給他的「平安必勝符」。我相信他會一路平安，也相信他的麻將，會繼續打得特別好。」

▲林逸欣爸爸告別式。（圖／翻攝自和平診所-院長顏純左醫師臉書）