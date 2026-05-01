報稅季必看！家裡超亂別丟　大掃除竟挖出「六位數美金神物」變現救荷包

記者蕭采薇／台北報導

五月報稅季到來，看著荷包大失血先別急著心痛，你家倉庫裡堆積如山、看似無用的雜物，可能比你想像的還要值錢！Discovery頻道推出全新第二季《髒亂變現金》，從家裡用不到的東西，居然找出價值六位數美金的好物。

▲《髒亂變現金》團隊在雜物堆中找出被埋沒的高價物件，並透過轉售變現。（圖／Discovery提供）

五月報稅大失血？這檔「報稅季必看」神秀教你挖寶救荷包！

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由知名居家精簡與收納整理專家Matt Paxton帶隊，深入全美各地被雜物囤積的住宅。團隊不僅幫忙清理現場，更要尋找被埋沒的高價物件轉售變現。看完這檔節目，絕對會讓你忍不住立刻起身翻找家裡的雜物堆！

▲古董重機市場價值高，具變現潛力。（圖／Discovery提供）

超神團隊鷹眼掃描！鰥夫雜物堆挖出「魔術強森」珍藏

Matt Paxton帶領的團隊各個眼明手快，不僅能秒速辨認收藏品的歷史與市場價值，還能精準判斷變現潛力。首集節目中，團隊來到鰥夫Bruce的住家。曾熱愛重機與遊艇的Bruce，在妻子過世後任由雜物吞噬住家，屋內幾乎寸步難行，連女兒都不敢讓孫子踏進這個環境。

▲Matt向買家展示整箱的手錶收藏品。（圖／Discovery提供）

為了重享天倫之樂，Bruce向團隊求助。團隊進場後火速篩選資產，雖然遊艇、復古重機到理髮設備的轉售狀況不如預期，甚至面臨得賠本清運的窘境；但眼尖的團隊竟在無盡的混亂中，挖出一批與籃球傳奇「魔術強森（Magic Johnson）」相關的珍稀收藏，瞬間扭轉卡關局面，為屋主帶來實際收益。

▲《髒亂變現金》團隊在雜物堆中找出被埋沒的高價物件，並透過轉售變現。（圖／Discovery提供）

遺物變金礦！傳奇球星簽名球、經典老車衝上六位數美金

另一集則來到一位已故收藏玩家的住所。這位父親留給孩子滿屋子的遺物，從玩具車模型、古董手錶到各式雜物佔據了所有生活空間。委託的兄妹希望能好好清理，把父親生前珍惜的房子保留下來。

▲髒亂的倉庫有驚喜，也有驚嚇，團隊遭遇蜜蜂攻擊。（圖／Discovery提供）

在清理過程中，團隊宛如挖礦般不斷找出夢幻逸品！除了紅線版風火輪小汽車與奈倫卡車，更驚喜發現一輛Austin-Healey經典老車，以及一顆由棒球名將米奇·曼托（Mickey Mantle）親筆簽名的棒球。這些被埋沒的寶物，有望讓整體回收金額衝上美金六位數（至少數百萬台幣），為兄妹倆帶來一筆超大驚喜。

▲雜物堆積，屋主只能在床上一角吃飯。（圖／Discovery提供）



《髒亂變現金》不只幫屋主找回乾淨的生活空間，更示範了如何在一堆看似無用的雜物裡，找出隱藏的黃金。趁著報稅季，不妨也來檢視一下家中的角落，別輕易把鈔票當垃圾丟了！全新第二季《髒亂變現金》將於5月4日起，每星期一晚間9點於Discovery頻道首播。