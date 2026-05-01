李妍瑾房產交易爆糾紛　質疑太平洋房屋內控機制失靈

記者葉文正／台北報導

藝人李妍瑾近日爆出房屋交易爭議，指出透過太平洋房屋進行房產出售時，控訴遭謝姓仲介侵佔約90萬元履約保證金，引發外界對大型仲介體系內部管理機制的關注。當初簽約委賣時在台中，楊謝兩位仲介都有來，竟然還會發生這樣的情況不可思議。

▲李妍瑾質疑太平洋房屋內控出問題。（圖／李妍謹提供）

李妍瑾認為，「選擇知名仲介品牌，正是基於其制度完善與交易保障機制，但此次事件卻讓我覺得，在有公司制度的情況下，為何仍會發生侵佔客戶資金的問題？」她認為，履約保證金理應受到嚴格監管，如今卻出現漏洞，恐非單一個人問題。

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▲李妍瑾秀出仲介對話，認為對方一再拖延，卻沒有誠意出來面對。（圖／李妍謹提供）

外界也關注，仲介公司在資金流向、帳務管理及內部稽核上，是否存在監督不周的情況。李妍瑾強調，「此事件不僅影響個人權益，更可能動搖消費者對房仲交易安全的信任。」

目前案件已進入司法程序，相關責任歸屬仍待釐清。不過，此次事件已讓外界重新審視房仲業在履約保證金制度上的實務執行與風險控管。

李妍瑾坦言，自己近年已轉往台南生活，並專注於直播事業，本無意再捲入紛爭，卻因交易問題身陷困境。她呼籲相關單位與業者正視制度問題，避免類似情況再次發生。