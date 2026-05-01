放下前妻T-ara芝妍1年半！黃載均想再婚　「要讓小孩學棒球」

記者吳睿慈／綜合報導

女團T-ara成員芝妍於2022年與棒球選手黃載均結婚，只是這段婚姻僅維持2年，雙方於 2024年11月離婚，跌破外界眼鏡。黃載均年初正式宣布引退，近期參加不少綜藝節目，也聊及對於未來的規劃，近日出演《完全無計劃》（Moo No Plan，전현무계획），他直言「想要再婚」，語意間透露出已經放下前妻。

▲放下前妻T-ara芝妍1年半，黃載均認了想再婚。（圖／翻攝自黃載均IG）

黃載均年初宣布引退，長達20年的運動員生涯劃下句點，事業告一段落，他也曾經坦言對於家庭另有嚮往，雖然與前妻芝妍婚姻只維持2年，但其實他很喜歡小孩。近日，他出演《完全無計劃》，主持人郭埈彬剛新婚，談到對於兒子的照顧，他很有共鳴。

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▲黃載均在節目上透露想再婚，並有信心比全炫茂更早結婚。（圖／翻攝自MBN）



黃載均自然提到結婚想法，他大方坦言「我想要再婚，抱著開放的心」，緊接著補充「我想要有孩子」，不僅如此，他連小孩的未來都想好了，表示「如果有小孩的話，我一定會讓他學棒球」。

雖然剛離婚1年半，但黃載均已經完全放下笑著虧主持人全炫茂：「老實說，我覺得我可能會比哥哥（全炫茂）你還早結婚。」不避談下一段婚姻，更抱著信心可以比未婚的全炫茂早婚，透露自己的理想型是「可以高一點的話就好了」。