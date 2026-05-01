獨／李妍瑾賣房被騙提告　90萬稅金被仲介直接搬走

記者葉文正／台北報導

藝人李妍瑾去年搬回台南老家，不過近期她卻控訴，賣出台北房子，結果竟被仲介A走90萬元，但是太平洋房屋又已經收走獎金，她賣了房子原本要繳納的稅金被仲介拿走，如今投訴無門只好報警處理提告。

▲李妍瑾控訴要繳稅金的前輩房仲A走。（圖／翻攝臉書）

李妍瑾指出，去年12月5日，「謝姓仲介給我授權書，太平洋房屋楊姓仲介跟他一起來的，代書也是太平洋房屋配合的，現在錢被拿走，楊姓仲介說他們也有提告謝，可是他們的做法，讓人家以為他是太平洋房屋的，服務費收了55萬元，拿走獎金的是楊姓仲介。他有開發票給我，他們店長也知道這個案子。」

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▲李妍瑾目前已搬回台南。（圖／翻攝臉書）

李妍瑾說，當時是賣掉台北康定路的房子，30幾坪的房子，114年12月5日在戶政簽約委賣，看到有太平洋房屋，才簽這個合約，沒想到原本要用作稅金的部分被謝姓仲介拿走，讓她欲哭無淚。

她說是去年九月份委賣，仲介提到有人要買，交屋是今年，3月13交屋，委賣金額是2455萬。

她說原本賣房金額中，本來有130萬的部分要繳稅，第一階段已繳掉40萬稅金，但當時國稅局說還有滯納金沒有算出，另外90萬就被謝先生帶走，李妍瑾控：「房屋交易遭侵佔90萬履約保證金是要繳稅金的，為何前面繳了四十幾萬，90萬他們說他們先保管，等到國稅局算好，才去繳納，到現在沒有還我，我很無奈才報案求助。」

藝人李妍瑾近期驚傳房屋交易糾紛，指控在出售台北房產過程中，透過太平洋房屋仲介進行交易，卻遭謝姓仲介人員疑似侵佔履約保證金，金額約新台幣90萬元，該筆資金原為預備繳納相關稅款之用，如今卻不翼而飛，讓她深感震驚與無奈。

李妍瑾表示，當初基於信任選擇透過仲介公司處理房屋買賣，未料竟發生資金遭侵佔情事，「履約保證金本來就是保障交易安全的重要機制，沒想到反而成為漏洞」，她坦言對整體交易流程感到失望。

據了解，目前該案件已正式報案，並進入司法程序。李妍瑾也透露，因該筆資金涉及稅務用途，現已遭國稅局通報，讓她在面對法律與財務壓力之餘，更添困擾。

近年李妍瑾逐漸淡出演藝圈，定居台南陪伴母親，並轉型投入直播電商領域，在抖音平台亦取得不錯成績。此次事件突如其來，她無奈表示：「原本只是想安穩生活，沒想到遇到這種事。」

她也幽默向粉絲喊話，希望大家多多支持她的直播事業，「物美價廉，也算幫我一點忙，畢竟接下來還要請律師處理後續」。