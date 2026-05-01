王子邱勝翊不倫戀閃兵重創　公司爆離職潮經紀人不待了

記者葉文正／台北報導

「王子」邱勝翊去年10月爆出與粿粿不倫戀形象重挫，粿粿丈夫范姜彥豐與兩人對簿公堂，近期判決出爐，范姜彥豐獲判賠百萬，王子也透過經紀公司喜鵲娛樂發聲尊重判決與虛心檢討。如今則傳出喜鵲爆離職潮，經紀人已離職，記者求證其公司，經紀公司主管也做出回應否認。

▲王子與粿粿不倫戀引發喧然大波。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

喜鵲娛樂近期在臉書發出擴編的徵人公告，找資深經紀人、經紀人助理，還有社群編輯以及宣傳，不過據悉，徵人是因王子爆不倫又受閃兵風波影響，員工的工作量受到影響，原本負責帶王子的執行經紀也已離職。

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▲王子與粿粿如今真的可以愛相隨了。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

喜鵲原本約有20多名員工，被傳已出走一半，只剩資深員工留下，對此，公司主管表示，「今年離職的共2位，人員流動本屬公司營運正常狀態，相關調整皆為常態安排。目前整體團隊規模與運作亦維持穩定，並無所稱的離職潮情況。同時，配合業務持續發展，公司亦同步進行人才招募與組織優化，以支持未來成長，感謝關心。」