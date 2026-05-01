等12年破天荒！GD大前輩來了　KPOP天王PSY 5月登臺北大巨蛋

記者吳睿慈／台北報導

南韓天王PSY以〈江南 Style〉一首歌席捲全球，他曾經隨著前經紀公司YG娛樂的拼盤演唱會來台，但12年來，幾乎沒再踏入台灣，沒想到，中信兄弟球團1日震撼宣布，他將以嘉賓身份登上《龍角散草本喉糖 CHANNEL B 棒球音樂祭》，將於5月23日（六）在臺北大巨蛋獻上震撼全場的壓軸演出。

▲PSY睽違12年為中信來台。（圖／中信兄弟提供）

PSY是KPOP界資深大前輩，他過去曾隸屬YG娛樂，G-Dragon、太陽等人都對他敬重有加，經常視他為值得學習的榜樣。12年前，他曾經隨著YG娛樂拼盤登台，近年來他則是創立個人公司P NATION，致力於拉拔後輩，很少再到海外演出。

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沒想到，中信兄弟球團1日震撼宣布，《龍角散草本喉糖 CHANNEL B 棒球音樂祭》邀來重磅天王PSY，音樂祭首日5月22日將由韓國嘻哈超新星男團LNGSHOT領銜開唱，並搭配實力派創作歌手派偉俊 Patrick Brasca 點燃氣氛。

▲《龍角散草本喉糖 CHANNEL B 棒球音樂祭》一連三天，陣容公開。（圖／中信兄弟提供）

5月23日除了PSY的巔峰演出外，還包含新世代女團KiiiKiii與香港潮流歌手Tyson Yoshi接力登場；5月24日則由鐵肺歌后Ailee與大勢男團RIIZE帶來精彩演出，擅長復古流行曲風的icyball（冰球樂團）也將登台演出。

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