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快訊／《惡作劇之吻》矢作穗香宣布結婚！　婚紗照大露美背

記者陳芊秀／綜合報導

29歲日本女星矢作穗香結婚！她1日透過社群平台發文曬出婚紗照，大露美背，貼文附上戒指的表情符號，告知結婚喜訊。而她因演出富士電視台製作的日劇《惡作劇之吻》在亞洲圈爆紅。

▲▼《惡作劇之吻》矢作穗香結婚。（圖／翻攝自IG）

▲《惡作劇之吻2013》女主角矢作穗香宣布結婚。（圖／翻攝自IG）

矢作穗香發文拋出震撼彈：「我已經結婚了！」接著加上戒指的表情符號證實喜訊。並向相關人士與粉絲喊話「對於一路以來支持我的各位，致上由衷的感謝」、「今後也想珍惜每一天，平穩地生活下去，未來也請大家溫暖地守護我」。

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同時矢作穗香曬出婚紗照。她挑選的婚紗背後採用挖背設計，大露完美背部線條以及香肩，露背邊緣裝飾著細緻的蕾絲花邊，視覺上進一步柔化了肌膚與布料的界線，讓美背更加吸睛。婚紗大量使用了細膩的蕾絲與輕盈的紗裙，頭戴皇冠造型的頭飾，且脖子沒有戴項鍊裝飾，露出性感鎖骨，雙手持白色花束，露出幸福靦腆笑容。
 

▲▼《惡作劇之吻》矢作穗香結婚。（圖／翻攝自IG）

▲▼《惡作劇之吻》矢作穗香結婚。（圖／翻攝自IG）

▲矢作穗香婚紗照。（圖／翻攝自IG）

矢作穗香在1997年3月7日出生於千葉縣，2009年以時尚雜誌《Love Berry》專屬模特兒出道，2010年接拍第一部電視劇與電影同年，2013年演出富士電視台日劇《惡作劇之吻》系列，在亞洲各國大受歡迎。她曾為留學一度離開演藝圈，之後於2016年7月宣布以本名「矢作穗香」重啟活動（前藝名：未來穗香），並正式復出演藝圈。
 

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矢作穗香惡作劇之吻

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