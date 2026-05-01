捕獲野生長澤雅美！銀座「秘密約會」導演尪　逛街有說有笑

記者陳芊秀／綜合報導

43歲日本國民女神長澤雅美年初閃婚，對象是《幕府將軍》導演福永壯志，婚後傳出要休息1年，更被揣測要飛加拿大陪伴老公。她3月被目擊與另一半在銀座「秘密約會」，相當低調，這也是夫妻倆首度被媒體捕捉到同框。

▲長澤雅美與導演福永壯志銀座約會被直擊。（圖／翻攝自X）

據日媒《女性SEVEN》報導，長澤雅美被捕捉到與老公現身銀座秘密約會。她外搭長版大衣，內搭深色上衣搭配藍色牛仔褲，並戴著淺色口罩；福永壯志穿著深色排扣大衣，內搭淺色襯衫與深色休閒褲，雙手各持白色購物袋與飲料，小倆口並肩同行，一路上有說有笑的模樣也被媒體直擊。

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電影公司相關人士透露，長澤雅美雖然沒有對外正式宣布，但已經向相關單位聯繫，表示從去年底到今年秋天左右將進入休養期。休息期間仍會為已完成的拍攝作品跑宣傳活動，也會接拍廣告，但是暫時放下電視劇與電影工作，3月被目擊與丈夫約會，應該是正值工作空檔期間。

而《幕府將軍》由多位導演共同擔綱，演員與劇組人員基本上被要求持續留在溫哥華，福永壯志被推測會長期待在當地。由於《幕府將軍》屬於美劇拍攝規格，其幕前幕後人員受到極好的待遇，因此日媒推測長澤雅美前往加拿大的機率會大增。

原本長澤雅美今春要演出的代表作《信用詐欺師JP》電影續集，因為宣佈休養的關係，拍攝延期至明年，現階段僅接洽廣告等短期工作，近日則前往紐約參加品牌活動。

▲長澤雅美暫時沒有接拍新劇以及電影，近日前往紐約出席品牌活動。（圖／翻攝自X）