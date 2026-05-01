朴東彬陳屍餐廳驟逝！留下3歲心臟病女兒　妻子棺前崩潰：你不能走

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員朴東彬出道近30年，活躍在電影、戲劇作品中，近期忙著準備餐飲業開幕，怎料，他29日下午4點左右被發現陳屍在餐廳，他的後事由妻子處理，然而，夫妻倆膝下育有一個3歲女兒，且小孩患有心臟病，怎料如今他先走一步，令妻子難以接受，1日上午出殯時，妻子在棺前痛哭：「你不能走，怎麼可以就這樣走了。」氣氛哀戚。

▲朴東彬29日驟逝，被友人發現陳屍餐廳。（圖／翻攝自YPeople Ent）



朴東彬結婚結得晚，2020年與演員李尚儀（이상이）結婚，兩人育有一個3歲女兒，但女兒有心臟病，一出生就受了不少苦，小小年紀一共動了3次手術救命，沒想到，朴東彬留下妻小先走一步，突然驟逝，震驚整個演藝圈。

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朴東彬走得太突然，生前與他要好的演員安在模收到噩耗立刻趕往靈堂，但他受訪時表示「收到嫂子打來的電話，我實在不相信，還反問了好幾次確認事情，就連現在人在靈堂的這件事，我都沒有實感。」無法接受好友已經離世。

▲妻子在朴東彬棺前崩潰大哭「「你不能走」。（圖／翻攝自MKsport）



出殯儀式於1日上午8點舉辦，朴東彬圈內好友到場送他最後一程，據韓媒報導，朴東彬妻子站在靈柩車前崩潰不已，幾乎無法好好地站著，現場大哭：「你不能走，怎麼可以就這樣走了，女兒和我們怎麼辦。」妻子泣不成聲，由家人攙扶著她，場面令人不捨。

▲▼朴東彬過去曾受訪透露女兒一出生就動了3次手術。（圖／翻攝自Channel A）



據報導，朴東彬妻李尚儀自收到丈夫死訊後，忙著處理後事，3天以來幾乎都沒進食，看起來很難接受丈夫驟逝，而朴東彬生前很講義氣，也有不少圈內好友到場，陪著李尚儀守靈堂，為她加油打氣。