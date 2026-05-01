香港頂流男神慶27歲！「銅鑼灣變姜濤灣」3電車免費搭…朝聖人潮爆

記者陳芊秀／綜合報導

香港頂流男神姜濤是男團MIRROR成員，昨日（30）迎接27歲生日，全港掀起規模驚人的「姜濤節」熱潮。他的粉絲後援會展現強大的應援力，不僅把銅鑼灣連續第5年變身為「姜濤灣」，更租下3台電車（叮叮車）成為「姜濤號」，免費提供民眾搭乘，銅鑼灣萬人空巷的景象令人印象深刻。

▲香港頂流男神姜濤迎接27歲，粉絲應援把銅鑼灣變成「姜濤灣」。（圖／翻攝自姜濤IG、小紅書）

朝聖「姜濤灣」盛況 粉絲擠滿行人路

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姜濤粉絲昨日一早聚集於銅鑼灣街頭，等待一年一度的應援盛事。香港粉絲後援會今年再度租用3台「姜濤號」電車，車身印有壽星帥照與生日祝賀詞，並免費供市民搭乘。當電車駛入銅鑼灣時，道路兩邊都是「姜糖」情緒沸騰，揮舞燈牌並合唱生日歌，呈現出萬人空巷的特殊景象，還有粉絲開敞篷跑車應援。

▲粉絲租下3台電車在4月30日開放免費搭乘，銅鑼灣擠滿粉絲打卡應援。（圖／翻攝自小紅書）

白天到黑夜姜濤粉絲拚出一日經濟

姜濤的生日應援吸引各界高度關注。生日應援還包括包下車站一整排廣告看板，電車其實有兩台自4月初起開始行駛。而30日生日當天，慶祝活動從早晨便拉開序幕，應援電車由屈地街車廠首發，一路直駛至人潮洶湧的銅鑼灣「姜濤灣」；現場氣氛隨著夜色降臨愈發熱烈，粉絲的朝聖行程從白天朝聖皇室堡、銅鑼灣地帶及東角LAFORET等大型廣告牌與打卡點，一路延續到深夜，讓銅鑼灣徹夜籠罩在慶生喜悅中，同時也帶出空前人潮，帶動一日經濟。

▲除了租電車，車站也有一整排生日應援看板。（圖／翻攝自小紅書）