湯令山分手認了：很心痛！　走出情傷鬆口「有新對象」

▲ 湯令山曾獲姜濤、香港天后容祖兒欽點。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

香港樂壇近年最受矚目的R&B唱作人Gareth.T湯令山，將於5月1日登上Zepp New Taipei舉行個人演唱會《Gareth.T湯令山－心零王子Prince of Nothing》，為全新巡演揭開序幕，年僅26歲、畢業於伯克利音樂學院的他，2025年憑歌曲《用背脊唱情歌》橫掃香港樂壇年度大獎與年度歌曲，林宥嘉與周興哲等華語樂壇指標歌手，皆曾翻唱他的代表作。

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▲▼ 湯令山將在台開唱。（圖／華納音樂提供）



談到再次來台開唱，他笑說這次心情比上次更開心，最大原因是終於帶著Full Band完整編制來台演出，「上次來了比較沒有這麼多朋友一起來，這次是FullBand。」湯令山過去和女歌手Moon tang交往，曾被稱作是「金童玉女」，他坦言〈你都不知道自己有多好〉其實是寫給鼓勵自己的歌，「當時真的不開心、心碎，但寫完這首歌之後就好一點。」他形容創作是一種情緒出口，而〈悲傷結了帳〉更像是為過去畫下句點，「分手是很心痛，但現在已經過去了。」

對於現在感情狀態，他低調表示目前「有心儀對象」，但不願多談細節，更坦言自己個性害羞，不會主動告白，「通常會寫在歌裡。」甚至笑說若女生主動也可以接受，「但可能她們是喜歡我的幽默，不一定是喜歡我的歌。」

