渣男拋棄正宮「扶正小三後」發現罹患胃癌　超慘結局網全看爽了！

記者黃庠棻／台北報導

五一連假將至，3天假期絕不讓你無聊！目前愛奇藝國際版熱播榜冠亞軍分別由《蜜語紀》與《佳偶天成》包辦，兩部劇正值劇情最高潮階段，仙俠古裝《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演，繼經典虐戀劇《周生如故》後再度與導演郭虎攜手，老搭檔默契全面升級。

▲《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

《佳偶天成》最讓觀眾驚喜的地方在於，從核心設定就是「反著來」，有別於仙俠劇主角總是不斷獲得超越常人的神力，本劇反其道而行，主角陸千喬（任嘉倫飾）的整條成長線是慢慢學會看見顏色、嘗出味道、感受疼痛，一步一步成為一個真正的「人」。

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▲《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

這個設定讓角色的情感厚度遠超一般仙俠劇，任嘉倫本人在訪問中也難掩對這個角色的依依不捨，直言「演完了這次，下一次不知道什麼時候再能碰上這樣的角色了。」連劇中第一次看見顏色的那場戲，他都說等了很久、拍完仍意猶未盡。

▲《佳偶天成》由任嘉倫、王鶴潤主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

都會情感劇《蜜語紀》開播後以黑馬之姿，逆襲突圍穩坐週播榜冠軍，收視熱度持續飆高，劇情深刻描繪現代女性在婚姻、職場中歷經挫折重新站起的故事，豪門闊太許蜜語（朱珠飾）在發現老公出軌後，一夕淨身出戶、從保潔人員一路逆襲，狗血程度完全不輸八點檔。

▲《蜜語紀》由鍾漢良、朱珠、經超、李夢主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

其中最令觀眾津津樂道的，是李夢飾演的小三魯貞貞，角色高智商、嘴毒、野心勃勃，徹底顛覆傳統「小三」形象，她不要愛情、不要名分、不要錢，還帶著私生子上門要挾親父給她升職，台詞犀利，自私又通透到令人不寒而慄。

▲《蜜語紀》由鍾漢良、朱珠、經超、李夢主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

而後出軌導致婚姻破裂的許蜜語前夫聶予誠（經超飾）後來罹患胃癌、滿臉愁容想求魯貞貞安慰，她連同情的眼神都不給，轉身離去，讓觀眾直呼「看渣男失敗好開心」。男女主角鍾漢良與朱珠的成熟愛情推拉也讓人看得心癢癢，沙漠重逢、醉酒吻戲每一幕都被網友說「像在看晉江文學城小說」，又爽又甜追劇停不下來。

▲《蜜語紀》由鍾漢良、朱珠、經超、李夢主演。（圖／愛奇藝國際版提供）

此外，懸疑探案喜劇《低智商犯罪》改編自《隱秘的角落》原著作者紫金陳的同名小說，5月4日於愛奇藝國際版正式首播。今年現象級陸劇《逐玉》女主角田曦薇在劇中飾演颯爽女警李茜，荒誕案件搭配蠢賊烏龍，笑點與懸疑並行，《逐玉》迷千萬別錯過。