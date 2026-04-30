王少偉擁7500萬身價！房產佔9成曝「負利差」危機　昔投資慘賠千萬

記者孟育民／台北報導

台股衝上4萬點大關，全台陷入投資狂熱！TVBS財經節目《財經鈔能力》最新一集邀請演藝圈公認的「房產軍師」王少偉，分享投資房地產及創業失利的寶貴經驗。節目現場也針對王少偉的財務狀況進行大健檢，透過AI與專業財務顧問Wallace的雙重診斷，發現王少偉雖然擁有近7500萬身價，但高達9成全鎖在房地產，面臨「高資產、低現金」隱憂。

▲王少偉分享投資房地產及創業失利的寶貴經驗。（圖／TVBS提供）



出道超過20年的王少偉，早年為了縮短拍戲通勤時間，在公司附近購入人生第一間房。這段經驗讓他對房地產市場產生興趣，長期看房也累積不少實戰經驗，成為藝人朋友購屋時的諮詢對象，還獲封「房產軍師」的稱號。然而，隨著台股強勢飆漲，王少偉觀察到身邊工作人員突然都變成「股神」，對股市各自都有獨到見解，讓他不禁懷疑：「你們是真的了解嗎？」面對這波股市熱潮，王少偉選擇保持冷靜，形容自己心情是「心動但也害怕」。

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他坦言，過去投資副業曾虧損8位數，至今仍背負千萬房貸。談及這段慘痛經驗，對股市並不熟悉的王少偉心有餘悸表示：「要我現在要再做這件事情，我可能要思考，我要不要好好過日子就好。」

▲王少偉談及創業失利經驗。（圖／TVBS提供）

儘管不敢貿然投入股市，但逐漸邁入退休規畫階段的王少偉，仍希望盡早還清房貸並建立被動收入。為了幫他達成理財目標，節目運用AI工具，進行「財務模擬」分析，發現王少偉雖然有兩間房子，總資產約7450萬，但房產佔比高達90%，現金占比僅10%，等於資金都被鎖死，無法創造額外收入。

財務顧問Wallace進一步指出，王少偉目前同時背負兩間房貸，年利率約2%上下，如果投資方法只用銀行定存，利息只有1.7%，無法填補房貸利息產生的缺口，形成所謂「負利差」，資產會不斷縮水。

針對王少偉希望在15年內，累積千萬現金與每月10萬被動收入的目標，Wallace建議採取「先還債後投資」策略，先清償部分高息房貸，再將省下的資金轉入ETF穩定增值，並買進像台積電等績優股，讓「魏哲家幫你打工」，不僅能賺取股息，甚至有機會坐享價差紅利。Wallace強調，50歲起步並不晚，藉由「核心加衛星」的股市投資策略，並堅持「股息再投入」，要達成千萬退休金夢想並非難事。