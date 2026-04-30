小哈利「吸好友嘴中飲料」惹議！　伊能靜護子開戰：麻煩來攻擊我

記者蔡宜芳／綜合報導

星二代庾恩利（小哈利）是伊能靜和庾澄慶的兒子，他近日和好友「碳酸」合拍短影音，用吸管從對方嘴裡喝飲料，掀起網友議論。對此，伊能靜30日發文霸氣護子，直說：「有問題是我的問題，麻煩你們攻擊我。」

▲伊能靜和兒子庾恩利感情相當好。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

伊能靜表示，庾恩利的影片是經過自己同意才發佈的，她認為，兒子與碳酸的互動只是年輕人之間可愛的惡搞，「老登的視界永遠帶著鄙夷，所以小登才不愛。」她透露，兒子遇到工作或生活難題，都會與她討論，而庾恩利留學回來兩年一直謹言慎行，「年輕人深厚的感情，像家人玩個小遊戲，就被爹味媽味很重的媒體指手畫腳，誰沒有年輕時候和朋友互相惡搞過？」

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▲庾恩利的惡搞影片引發爭議。（圖／翻攝自微博）

伊能靜更心疼地表示：「碳酸對我們家來說不是女網紅，她有名字。」她透露，碳酸陪伴庾恩利度過剛入社會最迷惘的時期，是家人、更是愛子在上海的力量，「難道00後的年輕人有深厚的感情搞笑一下，就要被刻薄的眼光對待嗎？」

伊能靜最後也將矛頭轉向自己，自責表示，若外界有不滿，請直接針對身為母親的她，「我是很糟糕的母親，沒有保護好兒子，如果有問題是我的問題，麻煩你們攻擊我。」同時，她也對碳酸遭受牽連感到抱歉，真心感謝對方給予兒子的陪伴。

▲伊能靜發文護子。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

伊能靜社群全文：

恩利和碳酸的視頻（影片）是我同意發佈的。在視頻發佈前孩子讓團隊問我，我覺得年輕人惡搞一下，很可愛。

老登的視界永遠帶著鄙夷，所以小登才不愛。

現在很多年輕人可能已經不太願意和父母分享自己的想法，但恩利一直都願意跟我聊，因為兒子知道我在娛樂行業的經驗比較豐富，無論是工作上的決定，還是生活裡的感受。他會認真聽我的建議，這是恩利很孝順的地方，我也很珍惜這樣的信任。

碳酸對我們家來說不是女網紅，她有名字用女網紅這樣的名稱，是想表示什麼？從恩利回國到現在都是碳酸陪伴他度過那些剛入社會迷惘和膠著的日子，對我們來說，碳酸是家人更是恩利在上海的力量之一。

恩利從國外留學回來，決定留在祖國，無論是人情還有包容都是恩利非常感恩的，這兩年恩利謹言慎行，難道00後的年輕人有深厚的感情搞笑一下就要被刻薄的眼光對待嗎？

這就是小登的時代不愛和老年人溝通的原因，年輕人深厚的感情，像家人玩個小遊戲，就被爹味媽味很重的媒體指手畫腳，誰沒有年輕時候和朋友互相惡搞過？看看自媒體上和朋友玩在一起互相搞笑的很多，真的不用上綱上線的拿手指責。而且恩利後來都吐出來擦嘴了。

這件事他問過我，我同意的。所以我是很糟糕的母親，沒有保護好兒子，如果有問題是我的問題，麻煩你們攻擊我。

也對碳酸造成的結果很抱歉，謝謝你給恩利的友情和陪伴。