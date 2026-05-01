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「我就是《穿著Prada的惡魔》愛蜜莉」　相隔20年原型人物公開

第一助理愛蜜莉待人接物，總是帶著一種高高在上的姿態，隨時都在擺譜。（20世紀影業提供）

▲第一助理愛蜜莉待人接物，總是帶著一種高高在上的姿態，隨時都在擺譜。（20世紀影業提供）

圖文／鏡週刊

隨著電影《穿著Prada的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）上映，大家都津津樂道20年前第一集推出時，所掀起的話題。就是原著小說作者小說作者蘿倫薇絲柏格（Lauren Weisberger），指出劇情就是改編自己曾在《Vogue》上班的經歷，所以惡魔總編米蘭達就是在影射美版《Vogue》總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）。那麼誰是講話喜歡高高在上的第一助理愛蜜莉呢？謎團20年後終於揭曉了。

「我就是《穿著Prada的惡魔》愛蜜莉」　相隔20年謎團終於解開了

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▲《穿著Prada的惡魔》小說原著作者蘿倫薇絲柏格（左2）與親友一起出席《穿著Prada的惡魔2》的紐約世界首映。（20世紀影業提供）

時尚造型師萊絲莉佛拉門（Leslie Fremar），在接受美版《Vogue》新任總編克羅伊馬爾（Chloe Malle）的訪談中，直接拆穿了這個謎團，「她就是我，我就是第一助理愛蜜莉。」

時間要回到1990年代末期，萊絲莉佛拉門任職於美版《Vogue》雜誌，僅上班6個月後，就被提拔為總編安娜溫圖的第一助理，同時她也可以決定雇用第二助理。結果她雇用蘿倫薇絲柏格，對，也就是電影裡安海瑟薇（Anne Hathaway）扮演的小安。蘿倫堅稱，無論是小說還是電影情節，都是她親身經歷過的。

如果第一助理愛蜜莉的原型人物，是取材萊絲莉佛拉門的話，那電影裡有哪些部分，是真的發生過的呢？萊絲莉說：「『上百萬個女孩願意搶破頭爭取這份工作』那個台詞，是我真的跟蘿倫說過的話。因為我真心認為如此，而我覺得她根本聽不下去。」

當然蘿倫沒有撐多久，就離開了第二助理的工作，萊絲莉佛拉門日後也離職，成為一位時尚造型師。於是當小說《穿著Prada的惡魔》出版時，她感到非常驚訝，因為她接到安娜溫圖的電話。

「她打電話來問我，問我認識一位叫蘿倫薇絲柏格的女生嗎？我說，她曾經擔任過妳的第二助理。」萊絲莉說當時安娜溫圖拿到了小說尚未正式對外出版的搶先版，她回到《Vogue》辦公室想一睹為快，「安娜跟我說，『好吧，她寫了一本關於我們的書。』」

在蘿倫薇絲柏格的的筆下，愛蜜莉是個刻薄自大的女生，可以說恰好跟小安完全相法，這讓萊絲莉讀起來相當不舒服，「顯然有出版社的編輯介入，稍微軟化了的調性，但是讀起來一點也不輕鬆，感覺很黑暗，我覺得那樣子很傷人。就我記憶所及，我覺得實際上的狀況，是比她所描繪的更輕鬆、光鮮的才對。」

「當下我覺得那真是一種背叛，大家對工作內容都不是非常公開，而一些本來該屬於私人的事情卻被攤開來。」萊絲莉佛拉門解釋為何當初錄取了蘿倫出任第二助理，因為她是康乃爾大學的應屆畢業生、也真心想成為一位作家；熱愛時尚是萊絲莉可以稱過工作難關的動力，但可惜這不是蘿倫上班的動力。

「我就是《穿著Prada的惡魔》愛蜜莉」　相隔20年謎團終於解開了

▲扮演第一助理愛蜜莉的女星艾蜜莉布朗（中）出席倫敦首映。（20世紀影業提供）

身為時尚造型師，萊絲莉佛拉門過去合作過的名人包括莎莉賽隆（Charlize Theron）等，反而是在大銀幕上飾演愛蜜莉的女星艾蜜莉布朗（Emily Blunt），她僅有見過一次，「我以為看到她是會有很強烈的反應，結果不是，就像是『喔，好的。』她本人不是那麼有趣。」即使如此，她還是相當欣賞電影《穿著Prada的惡魔》，因為她把自己跟銀幕角色徹底分開來，「電影更像是對時尚產業的一種幻想投射，所以能讓我樂在其中。」

至於蘿倫薇絲柏格呢？她表示從當年一起工作之後，就再也沒碰過這個人，「我沒有懷恨在心，我想如果碰面會感覺很尷尬吧。我只覺得，沒有什麼話好講。」

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鏡週刊穿著Prada的惡魔愛蜜莉

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