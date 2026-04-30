開局就被賜死！「庶民派影帝」重生救初戀尋真兇

記者林汝珊／台北報導

日劇《刑警的重啟人生》由「庶民派影帝」濱田岳主演，飾演一位在人生中卡關的刑警，遭槍擊後意外回到10年前，帶著未來記憶重新辦案，企圖在時間循環裡改寫命運。該劇開頭先以壯闊風景與慢節奏鋪陳角色孤獨心境，接著以一場黑道連續槍擊案讓劇情急轉直下，成功引爆話題！濱田岳透露，這不是一部單純回到過去修正人生的故事，「而是一旦回去，就再也回不來的『重新活一次』。這其實是一件需要很大勇氣、同時也令人感到不安甚至有點可怕的事情。」

▲「庶民派影帝」濱田岳此次飾演失去摯愛後，人生毫無目標的刑警。（圖／Hami Video提供）

濱田岳在劇中飾演警局裡毫無存在感的小人物，總是被同事戲稱為「龍套先生」，他形容角色：「是一個拼命活著卻始終不被看見的人。」十年前他因戀人死於案件而人生停滯，沒想到一次追捕行動中，得知當年案件疑點重重，兇手可能另有其人，卻在同時遭近距離槍擊，當他再次醒來，竟回到命運轉折前夕，還保留所有未來記憶。對於這樣的設定，濱田岳也拋出關鍵提問：「如果知道未來會失去重要的人，你還會做出一樣的選擇嗎？」一句話點出本劇核心，也讓這場「人生重來」從爽劇變成高風險賭局。

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▲石井杏奈在劇中開局就領便當。（圖／Hami Video提供）

石井杏奈在劇中飾演男主角心中無法放下的戀人「佐伯美咲」，她與「國民姐夫」AKIRA同屬日本經紀公司LDH體系，出身舞蹈女團E-girls，近年轉戰戲劇圈表現亮眼。她坦言此次一讀劇本就完全停不下來，「跟著主角一邊已經知道事件結局，一邊再回頭拼湊真相，這樣的敘事方式非常新鮮。」她也同時預告，本劇在推理之外還帶有些許幽默與荒謬氛圍，並信心表示：「一定會是一部讓人從頭到尾都無法移開視線的作品。」