曾和婁峻碩、高爾宣組團　他單飛「簽給天團成員」超猛近況曝！

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手ChrisFlow唐仲彣曾和高爾宣、婁峻碩、芮德組團「Ching G Squad」，近來眾人各自單飛發展，ChrisFlow不僅簽給天團5566成員小刀，還為知名汽車品牌全新車款量身打造主題歌曲。他坦言接到邀約第一時間直呼「太開心了吧！」，更將這次合作視為一種信任，替自己設下目標，要做出一首「配得上這台車的歌」。

▲ChrisFlow唐仲彣為汽車品牌全新車款打造主題曲 。（圖／通達量能文体提供）

此次創作以「夜行城市」為靈感主軸，融合Funk節奏與擅長的饒唱風格，ChrisFlow分享自己特別享受深夜開車兜風的狀態，白天被節奏推著走，夜晚卻能回到自我，讓音樂與城市一同流動，也更容易激發創作靈感，整首歌因此充滿自由與探索的氛圍。

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談到創作過程，他形容整體感受是「精緻但不受拘束」，如同音樂在框架中找到節奏。為避免過度直白描繪速度與流線，他反覆調整編曲，打造出帶有呼吸感與空間張力的聲音層次，也希望這首歌能讓人一上車就進入屬於自己的情緒場域。

▲ChrisFlow唐仲彣單飛後持續創作。（圖／通達量能文体提供）

除了創作，他也透露若有機會開車兜風，最想找好友彭小刀同行，笑說兩人總能聊音樂聊到停不下來。ChrisFlow也期盼未來能持續拓展多元領域，透過跨界合作激盪創意，打造出更具市場影響力與文化深度的音樂作品。