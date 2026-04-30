劉品言「每一年都被約上《浪姐》」　憶22年前Sweety…揭拒絕原因

記者黃庠棻／台北報導

中國綜藝節目《乘風2026》（即《浪姐7》）日前開播，由謝娜擔任主持人，每播出一集都會在網路上引起熱議。女星劉品言今（30）日出席智慧清潔家電品牌快閃店活動，害羞透露該節目其實每一年都有問她「要不要參賽」。

▲劉品言當媽後首露面。（圖／記者周宸亘攝）

劉品言今（30）日出席智慧清潔家電品牌快閃店活動，被問到近日《乘風2026》熱播，她坦承其實每年都有被邀約上節目，但是她一直婉拒，笑說「當年Sweety被封為史上跳舞最爛女團，我有什麼好去那邊唱跳的？」

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▲劉品言當媽後首露面。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，劉品言孕期增重18公斤，產後5個月亮相，已經快速瘦下來，距離理想體重還剩2、3公斤，雖然大家把《浪姐》視為綜藝節目，娛樂性質比較高，但是她是獅子座，對她來說，上節目就是比賽、就要贏「我的個性就想拚命，這個精力我現在比較想往演員方向努力。」

▲劉品言當媽後首露面。（圖／記者周宸亘攝）

而好友楊謹華已經去挑戰過，劉品言說「她那時候也是很拚命，當時她比賽練舞立刻消瘦，把調整心態很舒服，她就是去換個身分玩一把。」但是劉品言已經體驗過當女團的滋味，比較不輕易被吸引「我可能太早出道，再想想吧。」