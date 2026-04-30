AAA頒獎典禮日期公布！12月高雄世運辦兩天　粉絲驚呆：太狂了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度音樂盛典AAA（Asia Artist Awards）2025年底首度來到台灣舉辦，並選擇在高雄世運與粉絲同歡。官方過去提前公布2026年選擇在同個場地「高雄世運」歡慶，30日也終於揭曉活動日期，本屆打破過去傳統，一次舉辦兩天，時間定在12月5日、6日連續兩天在高雄舉行。

▲2026 AAA頒獎典禮將在高雄一次辦兩天。（圖／翻攝自AAA官方IG）



Asia Artist Awards官方IG於30日下午宣布好消息，本屆將一次舉辦兩天典禮，分別是12月5日、6日連續兩天在高雄世運舉行，門票預計在5月31日的11點到13點優先購，然後早鳥票為同日的16點到23點59分，只是票價與卡司都暫時未公布。

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相較於2025年的活動方式，一天典禮、一天演唱會，今年的Asia Artist Awards改為兩天都是頒獎典禮，砲火集中在2日，也讓粉絲驚呼「兩天要奪多人」、「兩天也太早」，也有粉絲留言表示「先公布卡司」、「也太快公布了」。

▲AAA頒獎典禮去年首度在高雄大獲成功。（圖／翻攝自AAA官方IG）



另一方面，主辦單位也表示「凡購買ACON 2026門票者，即可參加抽選，有機會優先購買AAA 2026早鳥票」，同時為7月25日即將在林口舉辦的ACON預熱，至於ACON卡司，目前已經有主持人成韓彬。

