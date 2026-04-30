王俐人一脫再創事業高峰！　SWAG證實「洽談正式進駐」合作計畫曝光

記者孟育民／台北報導

SWAG成人版綜藝競技直播《華語AV復興大作戰》上週末話題不斷，女星王俐人本次華麗降臨擔任特別嘉賓，大尺度畫面引發全網熱議，更創下直播紀錄，人氣口碑雙雙爆棚。直播結束後，粉絲的私訊如雪片般塞爆 SWAG官方平台，對此SWAG 看好王俐人的驚人號召力，證實目前正與經紀方積極洽談後續的開播計畫，希望能邀請女神正式進駐，為平台帶來更多知性且性感的多元內容。

▲王俐人有望繼續和SWAG合作。（圖／SWAG提供）

王俐人登SWAG兩日，不但上空任男優按摩，和女友做雙人瑜珈，好身材一覽無遺，創下驚人紀錄。面對突如其來的爆紅，王俐人本人也坦言：「真的完全意料之外，沒想到自己能再度成為熱搜焦點。」她感動表示，這兩場直播讓她感受到粉絲滿滿的能量與愛護。

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▲▼王俐人在直播間尺度無極限。（圖／SWAG提供）

直播帶來的超高人氣，不僅讓王俐人演藝事業迎來「第二春」，更讓她成了各界爭搶的當紅炸子雞。本人透露，直播後經紀邀約信件如雪片般飛來，粉絲們更是不惜重金敲碗，期盼她能發行個人寫真書，甚至期待她能籌辦一場如同「脫衣舞孃女王」蒂塔・萬提斯（Dita Von Teese）般，充滿藝術、奢華且極致性感的個人舞孃秀。