劉品言當媽後首露面…5個月愛女睡過夜「重達9kg」　讚連晨翔神隊友

記者黃庠棻／台北報導

劉品言與連晨翔於2025年6月宣布結婚並懷孕，並於同年11月順利生下女兒「連TT」，女兒如今5個月大，她今（30日）出席Roborock清潔萬事屋快閃店記者會時透露，女兒非常體貼是天使寶寶，早在2、3個月大時就能睡過夜，且每天起床都會對著人微笑，是標準的「天使寶寶」。

▲劉品言當媽後首度露面。（圖／記者周宸亘攝）

不過隨著女兒開始接觸副食品，居家清潔壓力大增，劉品言笑稱現在每天早上8點就會固定讓清潔機器人「開機」運作，否則必須跪在地上擦拭。談及產後恢復與心理狀態，劉品言坦言懷孕期間體重增加18公斤，目前雖仍有2至3公斤尚未減掉，且肌肉緊實度不如以往，但她憑藉演員的專業，能理性切割情緒，因此並未出現產後憂鬱。

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▲劉品言當媽後首度露面。（圖／記者周宸亘攝）

劉品言強調，即便當了媽媽後時間變得破碎，且容易產生犧牲奉獻的想法，但她仍堅持運動與保養，並在產後迅速回歸工作。她表示「我跟小孩都是獨立的個體。」藉此呼籲所有母親在照顧家庭之餘，也應保有屬於自己的時間與生活空間。

▲劉品言當媽後首度露面。（圖／記者周宸亘攝）

家庭分工方面，劉品言大讚老公連晨翔是「神隊友」，在她進組拍戲的一個月期間，對方能獨自照顧小孩或帶回公婆家求援。她笑說夫妻間鮮少吵架，因為照顧孩子已經讓兩人手忙腳亂「連吵架都沒時間」，情緒很快就會過去。

▲劉品言當媽後首度露面。（圖／記者周宸亘攝）

唯一會讓劉品言動怒的是老公的拍照技術，曾開玩笑要他去報名攝影班。目前女兒體重已達9公斤，劉品言形容每天抱小孩就像在「抱壺鈴」，雖然累但感到幸福，女兒長相則是上半臉像老公，下半臉像她。至於外界關心的二胎計畫與婚禮進度，她則抱持隨緣態度，直言目前一家四口包含愛犬已相當忙碌，婚禮與第二胎都「先想一想再說」。

▲劉品言當媽後首度露面。（圖／記者周宸亘攝）

好友宋芸樺日前突然公開男友，兩人甚至手牽手一起出席婚禮，劉品言透露好友們也都笑她「是不是要結婚了？」接著說「她有她的規劃啦。」不過好友們都已經看過男友，劉品言直誇「好看、個性也好！」