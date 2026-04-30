ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《食尚》阿諾動刀切甲狀腺結節
愛買水餃熱銷排行「冠軍每顆只要1元」
IU交往李鐘碩！認「戀愛遷就對方」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

這張臉竟是素顏！朴寶英徹底黑化：從影最狼狽臉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「國民妹妹」朴寶英首度黑化！Disney+最新犯罪動作韓劇《賭金》找來朴寶英、演技派型男金聖喆與李光洙共同主演，女主角朴寶英飾演機場海關職員「金禧主」，卻意外捲入高達1500億韓元（約台幣33億元）的黃金走私陰謀，瞬間淪為黑白兩道覬覦與追殺的目標。為此，她全素顏上陣直呼「這真的是我出道以來，在螢幕上呈現出最憔悴、最狼狽的一張臉了。」

▲朴寶英從影首度黑化。（圖／Disney+提供）

▼▲朴寶英從影首度黑化。（圖／Disney+提供）

▲▼這竟然是素顏！朴寶英徹底黑化：從影最狼狽的臉。（圖／Disney+提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

朴寶英在劇中飾演海關職員「金禧主」，原以為終於能迎來美好人生，卻驚覺男友竟參與走私計畫、自己更陰錯陽差地將高達 1500億的黃金握在手中。首播劇情中，她被逼入絕境，舉槍瞄準昔日玩伴金聖喆，狠嗆「當心我開槍殺了你！」局勢超緊張。

為了完美詮釋「倒楣的角色」金禧主，朴寶英為戲放下包袱，全素顏上陣，「這真的是我出道以來，在螢幕上呈現出最憔悴、最狼狽的一張臉了。這次完全沒有展現笑容的餘地，因為這是一張為了生存而掙扎的臉孔。」

▲▼這竟然是素顏！朴寶英徹底黑化：從影最狼狽的臉。（圖／Disney+提供）

▲朴寶英為了詮釋角色全素顏上陣。（圖／Disney+提供）

朴寶英在接受Disney+花絮訪談時大笑坦言，拍攝過程中有時真的會被這些壓迫感逼出真實情緒：「因為劇中的反派角色們真的太過分、太折磨我了！演到後來，我心裡真的會湧起『好希望這傢伙被狠狠修理一頓』的真實慾望。」而這份發自內心的「怨念」，也成為她黑化演技如此自然逼真的最大助力。

「亞洲王子」李光洙繼在《操控遊戲》中飾演性格殘暴的政二代後，這次在《賭金》中再度挑戰極限，飾演具有反社會人格的黑幫組長首領。為了搶回黃金，他展現了令人毛骨悚然的瘋狂，在劇中不畏滿臉鮮血地跳車、砸車，甚至狂暴到用自己的頭去撞擊玻璃。談到這個反派角色，李光洙形容：「我希望能展現出他在追逐慾望的過程中，那種不擇手段的泥淖戰，他就像一輛煞車失靈的暴走機關車。」

▲▼這竟然是素顏！朴寶英徹底黑化：從影最狼狽的臉。（圖／Disney+提供）

▲朴寶英在劇裡被男友陷害獲得1500億。（圖／Disney+提供）

戲裡鬥得你死我活，戲外卻是絕佳友誼。李光洙與朴寶英皆是圈內知名「趙Line」（趙寅成兄弟幫）的成員，私下常一起聚會，兩人更曾在10年前合作過黑色喜劇《魚男悲歌》。多年來，李光洙一直將朴寶英視為親妹妹般疼愛，他坦言一開始曾擔心會因為太熟而在演衝突戲時感到尷尬，但開拍後疑慮瞬間煙消雲散。李光洙大讚妹妹的專業：「我知道無論我在演戲時做什麼，對方都能理解並接住，所以和寶英一起拍的所有戲份我都非常滿意！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

朴寶英賭金李光洙

推薦閱讀

快訊／林逸欣醫生爸過世！　攝護腺癌末「告別式辦完才揭死訊」

快訊／林逸欣醫生爸過世！　攝護腺癌末「告別式辦完才揭死訊」

5小時前

知名男星朴東彬驟逝！在餐廳斷氣被發現「留下一女兒」　享年56歲

知名男星朴東彬驟逝！在餐廳斷氣被發現「留下一女兒」　享年56歲

7小時前

「腳麻、腰痛」竟是癌末！　林逸欣在爸爸病榻拉琴痛哭...鼻酸畫面曝

「腳麻、腰痛」竟是癌末！　林逸欣在爸爸病榻拉琴痛哭...鼻酸畫面曝

4小時前

小馬忍痛聲請家暴令！遭控養小鬼、涉詐欺「全是哥哥幻想」揭真相

小馬忍痛聲請家暴令！遭控養小鬼、涉詐欺「全是哥哥幻想」揭真相

5小時前

GD、泰妍真的來了！5／30登高雄世運　5組超狂卡司曝光

GD、泰妍真的來了！5／30登高雄世運　5組超狂卡司曝光

6小時前

王俐人早就簽字離婚「爆保密條款」！千萬債壓垮4年婚 尪離開台灣

王俐人早就簽字離婚「爆保密條款」！千萬債壓垮4年婚 尪離開台灣

10小時前

張立昂氣胸插管「家屬簽放棄急救」近況曝光！被問邵雨薇尷尬笑了

張立昂氣胸插管「家屬簽放棄急救」近況曝光！被問邵雨薇尷尬笑了

22小時前

老高PO新片「小茉久違獻聲」！　近況曝光掀網激動：感動哭了

老高PO新片「小茉久違獻聲」！　近況曝光掀網激動：感動哭了

19小時前

AV女優渡部穗乃衣服往下滑⋯走光了！敬業喬奶繼續拍　合體瀨戶環奈

AV女優渡部穗乃衣服往下滑⋯走光了！敬業喬奶繼續拍　合體瀨戶環奈

3小時前

台八女神「懷孕4個月孕肚照」首曝光！難得解放內衣：真的穿不下了

台八女神「懷孕4個月孕肚照」首曝光！難得解放內衣：真的穿不下了

7小時前

王俐人登SWAG脫衣「單次直播費曝光」！IG訂閱月收全說了：抽成很高

王俐人登SWAG脫衣「單次直播費曝光」！IG訂閱月收全說了：抽成很高

9小時前

才陷性交爭議！9頭身女神遭傳「已婚生子」真實近況曝光

才陷性交爭議！9頭身女神遭傳「已婚生子」真實近況曝光

4/29 16:31

熱門影音

王俐人SWAG「開腿按摩」　左胸疑露點：大家看得到嗎？

王俐人SWAG「開腿按摩」　左胸疑露點：大家看得到嗎？
王俐人SWAG直播「開腿做瑜珈」　羞喊：我最喜歡的姿勢

王俐人SWAG直播「開腿做瑜珈」　羞喊：我最喜歡的姿勢
郭子乾談王俐人轉變　被問SWAG合作：我全裸演出喔?

郭子乾談王俐人轉變　被問SWAG合作：我全裸演出喔?
王俐人怒罵酸民「愛看又愛酸」　談「背債千萬」嘆：別當濫好人

王俐人怒罵酸民「愛看又愛酸」　談「背債千萬」嘆：別當濫好人
49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪

49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪
曾沛慈哭到一半被Cue　表情「一秒垮掉」超可愛

曾沛慈哭到一半被Cue　表情「一秒垮掉」超可愛
李多慧被諧音梗逗笑　想跟幽默的男生結婚❤

李多慧被諧音梗逗笑　想跟幽默的男生結婚❤
王俐人認感情狀態「非單身」　性經驗人數「不到10個」

王俐人認感情狀態「非單身」　性經驗人數「不到10個」
周予天被爆鬧翻親弟周興哲　陳奕看新聞偷偷吃瓜XD

周予天被爆鬧翻親弟周興哲　陳奕看新聞偷偷吃瓜XD
陳偉霆首聽胎心：好緊張！　曝妻子何穗「生產不太順利」

陳偉霆首聽胎心：好緊張！　曝妻子何穗「生產不太順利」
張凌赫腳痛兩度「站不起來」　粉絲心疼..他發語音報平安

張凌赫腳痛兩度「站不起來」　粉絲心疼..他發語音報平安
51歲簡沛恩未婚無子 認了「已經計劃後事」

51歲簡沛恩未婚無子 認了「已經計劃後事」
學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

《淫后》「暗黑楊謹華」卡利性感泡湯　 自豪體力好：我自己就可以搖

《淫后》「暗黑楊謹華」卡利性感泡湯　 自豪體力好：我自己就可以搖

王仁甫放閃季芹：唱怎樣都好聽　〈存在〉合體小刀「一直在我心裡」

王仁甫放閃季芹：唱怎樣都好聽　〈存在〉合體小刀「一直在我心裡」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

王彩樺一彎腰「火辣34D」蹦出來　胡宇威放閃陳庭妮：她有留咬痕！

王彩樺一彎腰「火辣34D」蹦出來　胡宇威放閃陳庭妮：她有留咬痕！

看更多

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

即時新聞

剛剛
剛剛
20分鐘前2

舒華現身了！不甩緋聞「心情很美麗」露美背揮手：想送戒指

21分鐘前0

王少偉擁7500萬身價！房產佔9成曝「負利差」危機　昔投資慘賠千萬

47分鐘前0

湯令山分手認了：很心痛！　走出情傷鬆口「有新對象」

1小時前0

《逐玉》「安太妃」田麗久違公開露面！　被問張凌赫來台回應了

1小時前12

「樂見」張凌赫赴台交流　陸委會：微博曾發「中國台灣」不影響審查

1小時前0

吳宣儀母談判片曝光！　控10年沒看過合約質問公司：賣給你們了？

1小時前0

開局就被賜死！「庶民派影帝」重生救初戀尋真兇

2小時前41

美回巔峰！TWICE定延「未修圖照曝光」狀態驚人：美到認不出

2小時前0

劉品言「每一年都被約上《浪姐》」　憶22年前Sweety…揭拒絕原因

2小時前0

曾和婁峻碩、高爾宣組團　他單飛「簽給天團成員」超猛近況曝！

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／林逸欣醫生爸過世「告別式完才公開」
    5小時前1009
  2. 知名男星朴東彬驟逝！在餐廳斷氣被發現「留下一女兒」　享年56歲
    7小時前86
  3. 「腳麻、腰痛」竟是癌末　林逸欣在爸爸病榻拉琴痛哭
    4小時前6011
  4. 小馬忍痛聲請家暴令！遭控養小鬼、涉詐欺「全是哥哥幻想」
    5小時前126
  5. GD、泰妍真的來了！5／30登高雄世運　
    6小時前221
  6. 王俐人早就簽字離婚「爆保密條款」！
    10小時前67
  7. 張立昂氣胸插管「家屬簽放棄急救」近況曝光！
    22小時前42
  8. 老高PO新片「小茉久違獻聲」近況曝光
    19小時前184
  9. AV女優渡部穗乃衣服往下滑⋯走光了！敬業喬奶繼續拍　合體瀨戶環奈
    3小時前227
  10. 台八女神「懷孕4個月孕肚照」首曝光
    7小時前106
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合