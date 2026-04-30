記者吳睿慈／綜合報導

南韓「國民妹妹」朴寶英首度黑化！Disney+最新犯罪動作韓劇《賭金》找來朴寶英、演技派型男金聖喆與李光洙共同主演，女主角朴寶英飾演機場海關職員「金禧主」，卻意外捲入高達1500億韓元（約台幣33億元）的黃金走私陰謀，瞬間淪為黑白兩道覬覦與追殺的目標。為此，她全素顏上陣直呼「這真的是我出道以來，在螢幕上呈現出最憔悴、最狼狽的一張臉了。」

▼▲朴寶英從影首度黑化。（圖／Disney+提供）



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朴寶英在劇中飾演海關職員「金禧主」，原以為終於能迎來美好人生，卻驚覺男友竟參與走私計畫、自己更陰錯陽差地將高達 1500億的黃金握在手中。首播劇情中，她被逼入絕境，舉槍瞄準昔日玩伴金聖喆，狠嗆「當心我開槍殺了你！」局勢超緊張。

為了完美詮釋「倒楣的角色」金禧主，朴寶英為戲放下包袱，全素顏上陣，「這真的是我出道以來，在螢幕上呈現出最憔悴、最狼狽的一張臉了。這次完全沒有展現笑容的餘地，因為這是一張為了生存而掙扎的臉孔。」

▲朴寶英為了詮釋角色全素顏上陣。（圖／Disney+提供）



朴寶英在接受Disney+花絮訪談時大笑坦言，拍攝過程中有時真的會被這些壓迫感逼出真實情緒：「因為劇中的反派角色們真的太過分、太折磨我了！演到後來，我心裡真的會湧起『好希望這傢伙被狠狠修理一頓』的真實慾望。」而這份發自內心的「怨念」，也成為她黑化演技如此自然逼真的最大助力。

「亞洲王子」李光洙繼在《操控遊戲》中飾演性格殘暴的政二代後，這次在《賭金》中再度挑戰極限，飾演具有反社會人格的黑幫組長首領。為了搶回黃金，他展現了令人毛骨悚然的瘋狂，在劇中不畏滿臉鮮血地跳車、砸車，甚至狂暴到用自己的頭去撞擊玻璃。談到這個反派角色，李光洙形容：「我希望能展現出他在追逐慾望的過程中，那種不擇手段的泥淖戰，他就像一輛煞車失靈的暴走機關車。」

▲朴寶英在劇裡被男友陷害獲得1500億。（圖／Disney+提供）



戲裡鬥得你死我活，戲外卻是絕佳友誼。李光洙與朴寶英皆是圈內知名「趙Line」（趙寅成兄弟幫）的成員，私下常一起聚會，兩人更曾在10年前合作過黑色喜劇《魚男悲歌》。多年來，李光洙一直將朴寶英視為親妹妹般疼愛，他坦言一開始曾擔心會因為太熟而在演衝突戲時感到尷尬，但開拍後疑慮瞬間煙消雲散。李光洙大讚妹妹的專業：「我知道無論我在演戲時做什麼，對方都能理解並接住，所以和寶英一起拍的所有戲份我都非常滿意！」