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蔡允潔兒子2度進ICU！老公竟脫口怪罪「母奶喝不夠久」　產後陷憂鬱淚崩

記者孟育民／台北報導

高點綜合台《震震有詞》近日探討「生完寶貝好狼狽！可怕的婚姻試煉讓人身心俱疲？！」議題，邀請藝人蔡允潔、資深媒體人許聖梅及專業醫療律師團隊，揭開產後生活的殘酷真相。曾以「美胸女神」封號走紅的蔡允潔，首度在節目中坦言，產後不僅身體走樣，更深陷憂鬱黑洞，甚至因為奶水不足，差點在月子中心崩潰。

▲▼ 蔡允潔分享生完兩胎後身心狀態。（圖／和展影視提供）

▲蔡允潔分享生完兩胎後身心狀態。（圖／和展影視提供）

蔡允潔透露，懷孕期間體重飆升40公斤，產後看著肚皮笑稱「分不清乳頭跟肚臍」，昔日32F的傲人身材反成壓力。她原以為奶量與尺寸成正比，不料奶水不足以支撐女兒食量，讓她情緒崩潰。月子中心護理師甚至為了安撫她的產後情緒，在房內守候三小時，就怕她想不開。

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除了生理挑戰，蔡允潔也分享了某日帶女兒回家探望父親，蔡允潔爸爸看到孫女兒說：「妳怎麼那麼肉～」，在一旁的先生不經意碎唸：「叫妳孫女減肥前，先叫妳女兒減肥吧！」更在兒子出生幾個月內兩次住進加護病房 ，無心說出：「會不會是因為當初母奶喝得不夠久，所以他才那麼容易住院」讓蔡允潔很自責。

▲▼ 蔡允潔分享生完兩胎後身心狀態。（圖／和展影視提供）

▲蔡允潔坦言坦言產後憂鬱。（圖／和展影視提供）

聊及產後憂鬱，蔡允潔曾想「當媽媽連活下來都很難，每天吃飯大便尿尿時間都很少，哪有時間得憂鬱症。」直到第二胎產後覺得自己情緒不對勁，「在孩子面前會無緣無故的哭、對爸爸發脾氣，只要小孩出門上課就把家裡的燈全關起來，要是老公開燈會生氣。」她察覺情緒的異樣後，趕緊求助身心科。

▲▼ 蔡允潔分享生完兩胎後身心狀態。（圖／和展影視提供）

▲ 蔡允潔求助身心科。（圖／和展影視提供）

此外，關於產後的房事困擾，蔡允潔更在節目中大方詢問醫師：「有沒有春藥？」自曝產後對性行為產生恐懼與疼痛感，第一胎後僅開機一次便懷上二胎，隨後又進入「停機狀態」。心理分析專家邱文仁與婦產科醫師王樂明也針對此類產後身心失衡問題，提供專業建議，呼籲另一半應給予更多心理支持而非責備。

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蔡允潔加護病房

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