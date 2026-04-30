小S回歸要求極高！派翠克揭內幕「收工後檢討2小時」　私下對話曝光

記者孟育民／台北報導

MyVideo跟播最新一季《小姐不熙娣》，迎接小S（徐熙娣）強勢回歸主持崗位，甫開播便空降MyVideo節目排行榜冠軍。主持人之一派翠克（柳柏丞）接受大MyVideo專訪時，得知喜訊難掩興奮，隨後也收起玩笑語氣，認真感謝觀眾支持，他更透露兩人對節目要求極高，「幾乎每次錄完影，都還會講電話1、2小時檢討內容」，從節奏、笑點到細節全面回顧，「我們很在意每一個小地方，希望觀眾能感受到我們的用心。」

▲小S、派翠克默契依舊。（圖／台灣大哥大MyVideo）

談到小S睽違1年重返螢光幕、再次拾起《小姐不熙娣》主持棒，派翠克有因此調整主持節奏嗎？他坦言原先確實有些擔心，「會不會需要多給她一點輔助」，沒想到正式錄影第一天就完全打消疑慮。他笑說錄完當天還忍不住問小S：「你有覺得我們很久沒錄嗎？」小S秒回完全無感，甚至直說「感覺上禮拜才剛錄影！」兩人默契依舊在線，讓派翠克也忍不住笑稱：「不愧是Soulmate！」金鐘級搭檔一同框零磨合。

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▲派翠克陪伴小S回歸。（圖／台灣大哥大MyVideo）

為了讓小S順利回歸錄影狀態，《小姐不熙娣》製作單位特別貼心安排多場外景任務，降低棚內錄影壓力，其中一集更直接走上街頭，在信義區舉辦小S限時粉絲簽名會，消息一出吸引大批粉絲現場應援，真實互動讓小S感動不已。

派翠克回憶這段過程仍印象深刻，「有網友私訊問我是不是set好的，但真的完全沒有！」他強調，「我們只是搭一個台子，有多少人來就多少人」，甚至不少路過民眾臨時停下腳步加入應援行列，「有人明明趕時間，還是特地留下來幫S姐加油，這種很真實的回饋，真的很感動。」