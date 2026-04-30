腦部兩側出血急救！王月首曝術後「環狀傷痕」照　深夜開刀4小時

記者張筱涵／綜合報導

藝人王月30日透過社群平台發文，分享歷經生死關頭後的重生心境，並公開多張術後與復原過程照片，首度還原自己因腦部出血緊急動刀的驚險經歷，感性向主刀醫師及醫療團隊致謝：「把我留在人間的人。」

▲王月分享抗病過程。（圖／翻攝自FACEBOOK／王月（月姐））



王月透露，2025年11月26日深夜因腦部兩側出血緊急手術，當時情況危急，由萬芳醫院神經外科醫師許秉閎接手手術。她表示，醫師在完成前一台手術後，仍從晚間8點全神貫注開刀至深夜12點，關鍵時刻判斷先處理右側出血，成為她後續穩定復原的重要轉折。

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她形容，這不僅是專業醫療行為，更是一種「對生命的守望與承擔」，也因醫師一次次冷靜而精準的判斷，讓她得以從鬼門關一步步走回來。

ICU到復原之路 身心一度崩潰

隨著貼文，王月也曝光多張復原過程照片。從與好友天心相擁的畫面可見，她氣色已逐漸恢復，兩人緊緊相依，流露劫後餘生的珍惜情感。她寫下：「從那一刀，到這一刻的擁抱，原來『回來』這兩個字這麼不容易。」

另一張住院期間的照片中，她戴著帽子、神情略顯疲憊，面前擺著簡單餐點，透露當時剛從加護病房轉至普通病房，不僅明顯消瘦，意志也曾陷入低潮。她回憶，那段時間靠著醫師與醫療團隊的支持，一點一滴把身體與心理撐回來。

最震撼的是她公開術後頭部照片，清晰可見環狀手術痕跡。她直言：「這一刀，是我被留下來的證明，這不是傷口，是我走回來的路。」

▲王月分享開刀傷疤。（圖／翻攝自FACEBOOK／王月（月姐））



生活逐漸回歸 家人陪伴成最大力量

出院後，王月回到家中休養，照片中可見她以毛巾覆蓋頭部保暖，氣色雖仍虛弱，但已能正常進食。她分享一段溫馨小插曲，孩子看到她的模樣，竟模仿用毛巾蓋臉睡覺，讓她忍不住大笑，直呼：「生活真的慢慢回來了。」

最後一張照片則是醫院外的晴空，她透露自己昏迷期間，醫師每天關心病況，第五天拍下這片天空，而就在當天下午她甦醒。她感性表示：「有些時刻，說不清是醫學，還是天意，但我知道，在眾人幫助下，我被留下來了。」

▲▼王月感謝親友們的支持。（圖／翻攝自FACEBOOK／王月（月姐））



感謝醫者仁心 盼更多人投入醫療

王月在文中多次表達對醫師與醫療團隊的感謝，強調在這個高壓且責任沉重的醫療環境中，仍有人願意守護生命，是社會最大的支撐。她也期盼未來有更多年輕人投入醫療領域，「在關鍵時刻成為把人留下來的人。」

經歷生死一線，王月以「重生月」形容這段人生轉折，從病榻到重新擁抱生活，她用親身經歷寫下最深的感恩，也讓外界看見醫療現場背後，那份無聲卻強大的力量。